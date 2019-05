"Spazi ritratti", venerdì l'inaugurazione presso Spazio 32

La Spezia - Venerdì 31 maggio 2019 alle ore 17:30 presso lo Spazio 32 – biblioteca della Fondazione Carispezia in Via Chiodo 32 alla Spezia – verrà inaugurata l’esposizione delle fotografie partecipanti al Concorso 2019 “Spazi Ritratti” organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC della Spezia, in collaborazione con la F.I.A.F. Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e Sprea Editore. Contestualmente verranno premiati i vincitori delle diverse sezioni del concorso. Inaugurazione, mostra e premiazione saranno aperte alla cittadinanza e la mostra sarà visitabile fino al 15/06/2019. Abbiamo chiesto ai partecipanti di elaborare un pensiero e restituirlo attraverso l’immagine; di raccontare attraverso lo scatto i suoi luoghi, la sua città, il suo spazio vissuto, consapevoli che la fotografia non mostra mai la realtà, ma l'idea che di essa ce ne siamo fatti. L’appuntamento ricorrente, ormai alla terza edizione, è diventato un momento di coinvolgimento dei partecipanti e dei visitatori, e la riflessione personale ed il confronto all’interno dello spazio espositivo possono anch’essi svolgere una funzione educativa, sempre fondamentale per rafforzare l’identità e lo sviluppo di una seppur piccola comunità. L’evento è nato nel 2017 dalla volontà di capire come vengono percepiti gli spazi della nostra vita, con la curiosità e la voglia di cogliere i suggerimenti trasmessi attraverso gli scatti dei partecipanti. Nel corso del tempo all’obiettivo iniziale si è affiancato quello di stimolare una lettura critica del luogo di vita, convinti che sia la visione critica ad educarci al bello.