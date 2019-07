“Sideral Park” del pittore Carlo Moggia questa sera allo Studio Dna

La Spezia - Questa sera, mercoledì 24 luglio alle 21.30, finissage da non mancare allo Studio DNA (via E. Tazzoli, 40) della personale “Sideral Park” del pittore Carlo Moggia. La serata prevede la proiezione di un video e l’intervento di Giordano Giannini, autore di un testo denso di considerazioni su quello che lo studioso definisce “sistema di realtà” sviluppato dall’ingegnoso artista e scandito in una sequenza di opere di ogni dimensione che danno visibilità al suggestivo dialogo intrattenuto da Moggia con l’universo, trasferito con maestria ed autenticità sullo spazio della tela. "I brandelli di materia, - suggerisce Giannini - non “recitano”, non sono “in posa”, beffardamente decontestualizzati: hanno, invece, un’anima loro e l’artista spezzino, con affetto e ironia, ce lo ricorda".