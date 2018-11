“Sguardi a Oriente: la Cina” al Museo Etnografico

La Spezia - Venerdì 16 novembre alle 17 riprende “Sguardi a Oriente”, un progetto promosso dal Museo Etnografico “Giovanni Podenzana” e dall’Associazione Aidea, avviato per la prima volta qualche anno fa: l’iniziativa si propone di indagare la cultura orientale da un punto di vista storico, artistico, letterario e antropologico. Per venerdì è previsto l’incontro sul tema La poesia cinese: voci dalla dinastia Tang “Mi basta saperti tra i Quattro Mari, perché i confini del Cielo siano ad un passo". Relatrice, Adele Cozzani. Lettore, Giordano Giannini. Accompagnamento di brani musicali e vocali sulle note del violino tradizionale cinese, erhu.



Adele Cozzani, spezzina, laureata all’Università Cà Foscari di Venezia in Lingue e Civiltà dell’Asia Orientale e specializzata in lingua e letteratura cinese classica, ci introdurrà in questo viaggio che porta agli estremi del mondo conosciuto, mentre Giordano Giannini presterà la propria voce alla lettura di testi e poesie tratti dalla letteratura dell'epoca. Bu Xioran, musicista e docente di cinese di Aidea, insieme a Ran Chengpeng e Dong Zhiquan, studenti del Conservatorio Puccini della Spezia, ci introdurranno ad alcune antiche melodie cinesi.



Ingresso libero. Per informazioni: Museo Etnografico Giovanni Podenzana – via del Prione 156 - Tel. 0187.727781/2/3 – e-mail: museo.etnografico@comune.sp.it