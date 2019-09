'Senza paura', una serata dedicata alla graphic novel di Campanella e Mazza

La Spezia - Domani venerdì 6 settembre alle 21.15 alla Mondadori di Via Prione 89 alla Spezia sarà presentato 'Senza paura', graphic novel di Andrea Campanella e Anthony Mazza. Campanella ne discuterà con Filippo Conte di Fumo di China. Ingresso libero.



Sinossi

San Paolo del Brasile, 1950: fervono i preparativi per la Coppa del mondo di calcio, la prima dopo la parentesi bellica. Qui si svolge la vicenda dei fratelli Vera e Luiz, del padre Jorge, ferroviere, e di Mario, coetaneo di Vera, fornaio italiano emigrato, come molti suoi connazionali, dall’Italia ex fascista e liberata.

Ad interrompere la pace familiare, l’incidente mortale di Jorge, investito da un treno deragliato. L’indagine di un sindacalista, Fulgenzio, evidenzia che la causa dell’incidente è la mancata manutenzione dei binari. I ferrovieri proclamano uno sciopero e contro di loro vengono mandate squadre di picchiatori. Vera e Mario vengono intimiditi e ricattati, fino a quando decidono di ribellarsi alle minacce e rivolgersi alla giustizia.