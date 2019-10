"Senza Paura" di Andrea Campanella alla Liberi Tutti

La Spezia - Venerdì 25 ottobre alle 18.30 alla Liberi Tutti presentazione del libro "Senza Paura" di Andrea Campanella (Oblomov Edizioni). San Paolo del Brasile, 1950: fervono i preparativi per la Coppa del mondo di calcio, la prima dopo la parentesi bellica. Qui si svolge la vicenda dei fratelli Vera e Luiz, del padre Jorge, ferroviere, e di Mario, coetaneo di Vera, fornaio italiano emigrato, come molti suoi connazionali, dall’Italia ex fascista e liberata. Ad interrompere la pace familiare, l’incidente mortale di Jorge, investito da un treno deragliato. L’indagine di un sindacalista, Fulgenzio, evidenzia che la causa dell’incidente è la mancata manutenzione dei binari. I ferrovieri proclamano uno sciopero e contro di loro vengono mandate squadre di picchiatori. Vera e Mario vengono intimiditi e ricattati, fino a quando decidono di ribellarsi alle minacce e rivolgersi alla giustizia.



Andrea Campanella è scrittore, sceneggiatore, musicista. Suona la batteria ed è autore, insieme a Daniele Virgilio, del progetto musicale elettronicosperimentale TMO – ha all’attivo racconti, romanzi (Gli eroi sono finiti e L’insulto del tempo) e fumetti, fra cui Verso la terra promessa, per i disegni di Sergio Ponchione, Il piccolo re con Sonia Aloi e Giétz! (Tunué), premio Romics 2010 per la miglior storia italiana. Un piccolo paese di campagna, ci si conosce tutti. Impossibile non annoiarsi. In particolare se hai tredici anni, la scuola è finita, fa caldo e i vestiti ti si appiccicano addosso. Capita che a voler passare il tempo poi si diventa curiosi e con un binocolo in mano si possono vedere tante cose. Nascosto tra le fronde di un albero, Michele scopre che la colf del notaio, tutti i pomeriggi, incontra uomini. Ogni giorno uno diverso. È come stare al cinema senza pagare il biglietto. Il conto arriva quando viene scoperto dalla donna,

trascinato per un orecchio e rinchiuso a chiave dentro il suo armadio. Imprigionato e al buio, Michele è costretto a una rivelazione che segnerà per sempre la sua vita. Con una scrittura cruda, a volte persino violenta, il romanzo trascina il lettore nelle zone più intime della mente di un uomo tormentato.