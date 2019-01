'Senti che muscoli Sp!', torna il poetry slam targato Mitilanti

La Spezia - Forti del loro motto “è ancora un golfo per poeti”, e reduci dalle due serate di presentazione del loro progetto di poesia con musica, Casa Dentro, i Mitilanti tornano al poetry slam, con la seconda edizione del "Senti Che Muscoli SP!"

La gara tra poeti provenienti da tutta Italia inizierà questo venerdì, 25 gennaio, alle 22, all’Origami House di via Manzoni. Tre le semplici regole: nessun oggetto o costume di scena sul palco, 3 minuti per declamare la propria poesia, e giuria popolare scelta tra gli astanti. Una formula coinvolgente, nata negli Stati Uniti, approdata in Italia nel 2001 e che ha conosciuto negli ultimi anni una vera e propria esplosione, con oltre trecento serate organizzate nello scorso anno su tutto il territorio nazionale.

Alla Spezia, dall’anno scorso, il poetry slam è strutturato come un vero e proprio torneo: in tutto saranno organizzati tre round di qualificazione, con la grande finale del 26 di aprile, che riunirà i due migliori classificati di ogni serata. Il palco sarà sempre quello dell'Origami, un locale con cui i Mitilanti collaborano ormai in maniera proficua da anni.

“L’Origami è il posto perfetto per un poetry slam – fanno sapere i Mitilanti dal loro quartier generale – e il successo di pubblico della prima edizione del Senti Che Muscoli è lì a dimostrarlo. Le serate dell’anno scorso hanno visto il locale stracolmo e, tuttavia, un pubblico attentissimo e silenzioso durante la lettura”.

I partecipanti della prima serata saranno: Benedetta Cardone, Paolo Magliani, Giulia Marchese, Manuel Picciolo, Paride Rama, Niccolò Re, Cristian 'Kosmonavt' Zinfolino. "MC", ovvero Maestri di Cerimonia, della serata i due Mitilanti Andrea Fabiani e Filippo Lubrano.

"Anche quest’anno – commentano ancora i Mitilanti – abbiamo ricevuto oltre 40 candidature (a fronte di 21 posti disponibili). Rispetto alla scorsa edizione sono aumentate le iscrizioni da parte di poeti e poetesse provenienti dalla Spezia e dintorni, segno che il lavoro di diffusione della poesia che stiamo facendo sul territorio paga. Ovviamente non mancano anche poeti provenienti da altre regioni, alcuni dei quali sono tra i migliori interpreti del paese". In palio c'è la gloria, ma anche la qualificazione alle finali regionali prima e a quelle nazionali poi, nel torneo della LIPS, Lega Italiana Poetry Slam, che da anni organizza un vero e proprio campionato nazionale.

Per info e prenotazioni: 3208150119

Queste il calendario completo della competizione:



Eliminatoria 1: 25 gennaio

Eliminatoria 2: 22 febbraio

Eliminatoria 3: 29 marzo

Finale: 26 aprile