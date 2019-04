'Secret Hitler' e 'Bella ciao', imparare la Storia con i giochi da tavolo

Appuntamento a Centro studi 'Memoria in rete', iniziativa a cura del ricercatore Tiziano Vernazza.

La Spezia - Un fine settimana all’insegna della Ludostoria, ovvero come apprendere la storia divertendosi nella sede del Centro Studi “Memoria in Rete” di Via Gio Batta Valle n°6 con il patrocinio del Comune della Spezia e il contributo di Coop Liguria. Sabato 13 aprile dalle 16:30 alle 20:30 e domenica 14 aprile dalle 9:30 alle 13:30, il Centro studi ospiterà due giornate di gioco sulla Storia. L’iniziativa, curata dal ricercatore Tiziano Vernazza, intende coinvolgere un pubblico giovane (età minima 13 anni), che spesso utilizza i giochi da tavolo per trascorrere del tempo in compagnia. Le due giornate propongono una serie di giochi che hanno modalità di svolgimento della durata di 1,30 o 2 ore per gruppo, seguito da un supervisore.



Nell’approssimarsi del 25 aprile, giorno della Liberazione, i giochi avranno come argomento il mondo partigiano e le tematiche della persecuzione, della guerra e della deportazione, concessi dai creatori lì presenti per illustrarli. L’iniziativa è svolta in collaborazione con l’Associazione “La Forgia del Tempo”, nella figura di Marcello Andolina e Luca Mariano (collaboratore Centro studi Memoria in Rete), che forniscono i giochi, una forma di narrazione storica diversa da come avviene con un libro o attraverso una lezione frontale. Con la Ludostoria si vuol fornire al “giocatore” le chiavi per apprendere la storia come meglio crede, seguendo un metodo storico e principi basilari.



I giochi:

Secret Hitler, di Max Temkin, Mike Boxleiter e Tommy Maranges

Bella Ciao, di Vincenzo Ferrara

Annus Domini

Prima Vennero, di Andrea e Alessandro Giovannucci

Dog Eat Dog di Liam Liwanag Burke