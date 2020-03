"Scrivere nella zona rossa": la poesia dei Mitilanti in streaming per le popolazioni dall'emergenza

La Spezia - Sabato 7 marzo il collettivo di poeti spezzini sarà in streaming su Facebook per proporre un focolare digitale attorno al quale ascoltare poesia. Un invito alla scrittura leggendo, ad alta voce, versi straordinari, in situazioni straordinarie.

Un'ora di poesia e voce, per rompere la monotonia di un isolamento forzato, nei giorni dell'epidemia. Il collettivo dei poeti spezzini dei Mitilanti risponde all'emergenza-coronavirus nel modo che più gli appartiene: con la poesia. Andrea Fabiani, Filippo Lubrano e Francesco Terzago saranno in streaming sulla pagina facebook dei Mitilanti (https://www.facebook.com/mitilanti/).

"Un'ora “live” ad alta voce, per fare dono, a chi lo desideri, di una lettura di versi e racconti - raccontano -. Un evento che ha lo scopo di invitare gli ascoltatori – in particolare gli abitanti delle cosiddette “zone rosse” – a spendere un po’ del loro tempo immergendosi nella scrittura, e costruire, così, qualsiasi luogo immaginabile.

"Viviamo in tempi straordinari - si legge nella nota dei Mitilanti -, ci dicevano; ciò che ci suonava come una profezia ora assume un significato differente" dicono i Mitilanti "e così dobbiamo pensare a modi straordinari per diffondere la poesia. Molti dei nostri appuntamenti, così come la maggioranza di quelli culturali e sociali, sono stati cancellati dall’eccezionalità della situazione. L'epidemia ci ha tolto la dimensione del contatto ma non vogliamo perdere quella del conforto. Il nostro supporto, che è la nostra voce, vuole raggiungere le cosiddette zone rosse e così essere uno degli strumenti con cui sia possibile rompere la monotonia dell'isolamento domiciliare. Non vogliamo escludere nessuno. Né le gialle, né le verdi, perché non c’è luogo del paese che non sembra colpito da questa stasi. La tecnologia, per questi propositi, ci soccorre”.



Propositi che sono gli stessi da anni - prosegue la nota -, i Mitilanti sono promotori infatti di “Palestre di scrittura” e “Masterclass di scrittura creativa” – occasioni formative che hanno coinvolto il premio Strega Walter Siti e Giulio Mozzi. Durante lo streaming i Mitilanti stimoleranno la partecipazione del pubblico, dialogando, via chat, con gli spettatori. L'evento sarà pubblicizzato sul social network targetizzando le aree sottoposte da maggiori restrizioni.





L'iniziativa è gratuita e aperta a tutti.