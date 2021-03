"Scirocco" il noir d'azione di Fabrizio Lombardi incentrato sull'area ex Ip

La Spezia - Esce per Cut-up publishing, casa editrice spezzina operante da oltre quindici anni nel campo della narrativa di genere, del fumetto e della saggistica, il romanzo “Scirocco” di Fabrizio Lombardi, un noir d’azione ambientato alla Spezia e centrato sull’ex area Ip.

Il romanzo inizia come il più classico dei gialli, con il ritrovamento del cadavere di una guardia giurata di un centro commerciale costruito nell’area adiacente all’ex raffineria; non è il primo dei morti sospetti, ma è il primo a configurarsi come un vero e proprio omicidio. A investigare sul fatto è chiamato il commissario Davico, da poco arrivato in città. Siamo in un autunno caldo, segnato dallo scirocco che soffia sul golfo. L’indagine procede lenta, emerge – occultata nella casa della vittima - una mappa dell’area da bonificare con indicazione tanto precise quanto incomprensibili. Mentre Davico e la sua squadra cercano di comprendere il segreto che si nasconde in un’area industriale dismessa, i giochi si complicano e vediamo emergere un sottobosco criminale che lega un ingegnere apparentemente irreprensibile agli scenari più oscuri della criminalità transnazionale.

“Scirocco” è un romanzo che sa unire perfettamente gli elementi di fiction alla cruda realtà di cronaca. Le scelte affrettate, i non detti, i punti oscuri legati alla storia dell’ex raffineria Ip si sposano con la suspense e la tensione di un thriller mozzafiato che terrà i lettori inchiodati dalla prima all’ultima pagina.

Fabrizio Lombardi, lunigianese di nascita ma spezzino di adozione, è un operatore culturale con molti anni di attività alle sue spalle. Al suo primo romanzo, ha voluto giocare con gli stereotipi del genere per restituire uno sguardo inedito, finzionale ma profondamente realistico, sulla e sui suoi segreti città.