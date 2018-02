"Scene da un matrimonio" gli Evasi portano Bergman al Dialma

La Spezia - Debutterà sabato 3 marzo alle 21.15 alla Spezia, presso il Teatro Dialma Ruggiero, in via Monteverdi 117 la nuova sfida teatrale della Compagnia degli evasi che per la prima volta si confronta con il grande Ingmar Bergman, nel centenario della sua nascita, mettendo in scena lo spettacolo “Scene da un matrimonio” , celebre la versione cinematografica del 1973 nella quale Bergman analizzava, nel bellissimo film da lui diretto, il fallimento della “versione classica” di famiglia, mettendo l’istinto davanti alla ragione e applicando alla coppia quella libertà del corpo sbandierata proprio dai movimenti dell’epoca. Gli evasi, ottenuta la concessione per compagnia amatoriale dalla Ardadia & Ricono, hanno affidato la regia di questo atto unico di 95 minuti a Bruno Liborio che ne è anche interprete insieme a Tina Iovine, l’ennesima scommessa sull’esordio alla regia di un attore cresciuto in seno alla Compagnia stessa. . Alla parte tecnica Alessandro Vanello e Luigi Gino Spisto. Le scenografie e i costumi sono di Tina Iovine, trucco di Annamaria Vaccaro, tecnico di scena Mafalda Garozzo , fotografo Gianluca Ghinolfi. Biglietto ingresso € 10 , ridotto €7 under 18 anni, over 65 anni. Info e prenotazioni 3496763873