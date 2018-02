"Samuel in the clouds", il Cai torna al cinema. Proiezione alla Mediateca di Via Firenze

La Spezia - Dopo il grande successo ottenuto con la proiezione del film “Senza possibilità di errore” dedicato al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico , la Sezione Cai della Spezia , con il Patrocinio del Comune della Spezia presenta , nel corso della 2^ serata Cinema Cai , il film vincitore dell’ultima edizione del Trento Film Festival “Samuel in the clouds” . Il film racconta la storia di Samuel, l’anziano gestore della stazione sciistica del monte Chacaltaya in Bolivia, una delle più alte al mondo, ormai dismessa a causa della scomparsa delle nevi perenni dovute all’assenza di precipitazioni e all’aumento delle temperature anche durante il periodo invernale. Una serata che ci obbliga ad approfondire uno dei problemi apicali dei nostri giorni: il cambiamento climatico. L'appuntamento è per venerdì 23 febbraio alle 21 alla Mediateca Sergio Fregoso (ex cinema Odeon) in via Firenze

La serata è aperta al pubblico ed è ad ingresso gratuito. Alla proiezione farà seguito uno scambio di opinioni , con il pubblico , sull’argomento che sempre più coinvolge la nostra esistenza e lancia allarmi per il nostro futuro.