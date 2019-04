“Salvo D'Acquisto”, l'opera lirica in Sala Dante

La Spezia - Sarà la Sala Dante il prossimo 5 aprile alle 17.30 ad ospitare la rappresentazione dell’opera lirica “Salvo D'Acquisto” di Antonio Fortunato (libretto di Claudio Forti), saggio di classe della classe di canto lirico del prof. Marcello Lippi, del Conservatorio "Giacomo Puccini" della Spezia. L’opera verrà rappresentata in versione per pianoforte e voci alla presenza del compositore. Il lavoro, a pochi mesi dalle celebrazioni del centenario del grande ed eroico brigadiere dei carabinieri, vuole essere nello stesso tempo un momento di buona musica ed un’occasione per riflettere e far riflettere su valori oggi forse quasi dimenticati, comunque non più di “moda”. Per i giovani artisti impegnati è un’occasione di cimentarsi in un’opera tardo novecentesca dal linguaggio comprensibile e coinvolgente e nello stesso tempo di approfondire la conoscenza di fatti storici che fanno parte del nostro DNA. L’opera dura circa 80 minuti ed è stata già rappresentata a Palermo, Treviso e recentemente al teatro Verdi di Pisa nella stagione da camera.