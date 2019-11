‘Rosalia Montmasson: L'Angelo dei Mille’, Ferrari presenta il suo ultimo romanzo

La Spezia - Cna Insieme La Spezia, nell'ambito della rassegna di iniziative e incontri “Le eccellenze del nostro territorio: gli scrittori della nostra provincia”, ha in programma domani martedì 26 novembre la presentazione del libro dello scrittore Marco Ferrari ‘Rosalia Montmasson L'Angelo dei Mille’ edito da Mondadori. L’incontro con l'autore si svolgerà alle ore 15.30 presso la sede della Cna della Spezia in via Padre Giuliani 6. L'iniziativa è aperta al pubblico.



Il libro narra l'incredibile vicenda di Rosalia Montmasson, l'unica donna che fece parte della Spedizione dei Mille distinguendosi per coraggio e dedizione verso i feriti, tanto da essere definita “l’Angelo dei Mille”. Incontrò Francesco Crispi a Marsiglia nel 1849,lo seguì nell'esilio di città in città, si sposarono in una frettolosa cerimonia religiosa a Malta. Poi lei divenne, per volere di Mazzini, un elemento essenziale della cospirazione. Ma, una volta raggiunta l’agiatezza,venne ripudiata dallo statista che si sposò con Lina Barbagallo. Accusato di bigamia, il siciliano si difese, vinse la causa che di fatto annullava il matrimonio con Rosalia. Lei fu costretta al silenzio, esiliata nella solitudine di una Roma che non la riconosceva come un’eroina della patria. Rosalia morì in solitudine, assistita dal nipote e fu seppellita al Verano in una modesta tomba messa a disposizione dal Comune. Di lei resta una sola statua, un mezzobusto commissionato a Salvatore Grita dallo stesso Crispi che ora, grazie anche a questo libro, ha trovato giusta collocazione nell'atrio del Comune di Pisa.