"Roma" torna al Nuovo per due giorni tra venerdì e domenica

La Spezia - Non era mai successo. Un film, «Roma», che concorre sia come miglior film che come miglior film straniero, oltre che nella categoria miglior regista, attrice protagonista, attrice non protagonista, sceneggiatura originale, fotografia, scenografia, sonoro e montaggio sonoro. Per questo Roma sembra oggi il film da battere, Il Nuovo che ha programmato il film fin dalla sua prima uscita a dicembre e replicato a gennaio, offre un’altra occasione al pubblico per vedere questo capolavoro. Roma viene programmato con due speciali proiezioni: VENERDI 25 ORE 15.30 E DOMENICA 27 GENNAIO ORE 15.00