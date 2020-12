"Rise", il primo romanzo della spezzina Jessica Baldini in libreria

La Spezia - Parla di redenzione e dilemma morale il primo romanzo della vita di Jessica Baldini, 27enne spezzina che ha pubblicato in questi giorni "Rise" per Booksprint edizioni. Dopo essersi diplomata al Liceo Scientifico "Tommaso Parentucelli" di Sarzana e aver studiato per quattro anni all'Accademia di recitazione, Jessica ha deciso di "inforcare" la penna con un preciso intento: scrivere un romanzo che mandasse un messaggio a tutti i ragazzi e ragazze che finiscono su una brutta strada o che semplicemente si sentono smarriti. Un messaggio di incoraggiamento: "Non dobbiamo farci abbattere dalle cose negative che ci accadono ne tanto meno farci trasportare da un guadagno facile. Tutti noi meritiamo una seconda possibilità e possiamo sempre rialzarci e ripartire dai nostri errori" - spiega Jessica. Nasce dunque da questo assunto l'idea del titolo del libro "Rise" che in inglese significa, appunto, rialzarsi. Ma è anche un messaggio di aiuto per tutte le famiglie che cercano di aiutare un proprio caro che ha intrapreso una brutta strada, come il protagonista del romanzo.



Ecco la trama: Che cosa rende una persona quella che è? Gli errori che ha commesso o il desiderio di essere migliore? Sono gli eventi della sua vita o le scelte che fa? Christopher, ragazzo cresciuto da genitori anaffettivi che sognava di fare il fumettista, all’età di vent’anni si trasferisce a Milano per dare una svolta alla sua vita, ma in seguito a delusioni che non tarderanno ad arrivare, vedrà come unica soluzione quella di unirsi a un gruppo di spacciatori e col tempo entrerà nel circolo vizioso di alcool e sesso occasionale. Saranno l’incontro con un uomo del passato e una ragazza della quale si innamorerà che lo faranno riflettere, portandolo così a porsi queste domande, dovendo scegliere se essere migliore o arrendersi. Il libro pubblicato è disponibile in tutte le librerie Feltrinelli d'Italia, su Amazon, Ibs e sul sito internet della casa editrice.