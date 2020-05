"Rinascita" la terza collettiva dell'Ucai

La Spezia - Con una terza collettiva, “Rinascita”, continua l’attività on line dell’Unione cattolica artisti italiani della Spezia. Il coronavirus non ha interrotto l’impegno espositivo. questa volta “promosso” dal rigoglioso “Albero di albicocche”, dipinto da Vincent Van Gogh nel 1888 per celebrare il gioioso risveglio della natura. Sul sito www.ucailaspezia.org si avverte lo slancio degli artisti:"«Tutti – ha scritto l’assistente don Sergio Lanzola – sentiamo il desiderio e perfino il bisogno di riprendere una vita “normale” avendo alle spalle l’inverno catacombale appena trascorso. La speranza è che questa tremenda epidemia ci abbia insegnato qualcosa. A tutti. Non foss’altro il senso del limite. Già... siamo stati messi in ginocchio ma non dalla superba potenza di una bomba atomica ma da un semplice invisibile “raffreddore”. Il senso del limite ne viene di conseguenza. La creazione ha inscritto dentro di sé, come direbbe il Qoelet, “un tempo per nascere e un tempo per morire”. La primavera è esplosione di vita, di forme, di colori e di profumi. Una vera rinascita". Con una sua opera, che apre la rassegna, è presente il pittore Carlo Tartarini (1952–2020), purtroppo deceduto a seguito del contagio. Hanno contribuito alla collettiva Gloria Augello, Rosella Balsano, Guido Barbagli, Alberto Barli, Umberto Bettati, Antonella Boracchia, Pino Busanelli, Alfredo Coquio, Angiolo Delsanto, Ombretta Franco, Giuliana Garbusi, Anna Maria Giarrizzo, Enrico Imberciadori, Mario Maddaluno, Marisa Marino, Fabrizio Mismas, Pierluigi Morelli, Graziella Mori, Cettina Nardiello, Marina Passaro, Bianca Maria Patuzzo, Malia Pescara Di Diana, Maria Luisa Petri, Mirella Raggi, Rosa Maria Santarelli, Maria Rosa Taliercio e Mema Vortice. Le poesie sono di Anna Maria Barini (presente anche con una tela) e Anna Maddaluno.