"Rifilastrocche in Cielo e in Terra", nel tributo a Rodari c'è anche Fiorino

La Spezia - E' disponibile in esclusiva su Bandacamp l’album "Rifilastrocche in Cielo e in Terra", un tributo collettivo con la reinterpretazione delle versioni musicali delle “Filastrocche in cielo e in terra” di Gianni Rodari del 1972, arrangiate ed eseguite da A. Virgilio Savona e Lucia Mannucci del Quartetto Cetra, e firmate oggi da band e solisti della scena contemporanea italiana. Insieme a Dente, Alessandro Grazian, I Camillas, Colombre & Maria Antonietta, Cristallo, Francesca Bono, Fabio Cinti, anche il cantautore spezzino Matteo Fiorino che aderisce all’idea del giornalista musicale Francesco Locane. Un progetto per ricordare Rodari a cent'anni dalla nascita, che ha anche un intento benefico: destinare i proventi dei download dell’album digitale all’impresa sociale Con i bambini, impegnata nel contrasto della povertà educativa minorile in Italia.



L’iniziativa è stata annunciata on il videoclip del singolo “Filastrocca impertinente” nella versione del cantautore fidentino Dente. La traccia è accompagnata da un videoclip animato: un viaggio che attraversa il mondo di tutte le filastrocche musicate, popolato dagli animali e dai personaggi protagonisti in ogni traccia dell’album. La società bolognese Housatonic ha realizzato il video e la coloratissima copertina, disponibile anche in versione bianco e nero, pronta da colorare dai bambini di oggi e da quelli di ieri. Rifilastrocche in Cielo e in Terra arriva sulle piattaforme digitali proprio in questo memorabile 2020, complicato per tutti, ma ricco di anniversari importanti per Gianni Rodari e la sua opera: lo scrittore di Omegna, scomparso quaranta anni fa, avrebbe compiuto un secolo il 23 ottobre. Rifilastrocche esce inoltre sessant'anni dopo la pubblicazione del libro “Filastrocche in Cielo e in Terra” e cinquant'anni dopo l'assegnazione del premio Andersen, massimo riconoscimento per la letteratura d’infanzia, riconosciuto a quest'immenso uomo di lettere, che ha cresciuto tutti nel nome della pace, della libertà... e dell'ortografia.



"Il gioco dei se" è il brano arrangiato e registrato da Matteo Fiorino, mixato da Nicola Baronti con voci, chitarra, organo, clavicembalo, percussioni dello stesso Fiorino e banjo suonato da Nicola Baronti. Fiorino, che esordisce nel 2015 con “Il masochismo provoca dipendenza”, candidato alla Targa Tenco come Migliore Opera Prima, prosegue con “Fosforo”, disco del 2017.



