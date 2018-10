"Renzo Piano, l'architetto della luce" al cinema

La Spezia - Il Cinema "Il Nuovo" della Spezia aderisce anche quest’anno all’European Art Cinema Day, la Giornata Europea dei cinema d’essai e al cinema d’autore europeo che si celebrerà domenica 14 ottobre con un programma dedicato al cinema europeo di qualità. EADC– European Art Cinema Dayè una iniziativa della CICAE (Confédération Internationale des Cinémas d’Art et d’Essai) sviluppata in collaborazione con Europa Cinémas e le Federazioni nazionali dei cinema d’essai, a cui aderiscono oltre 600 cinema in tutta Europa. In un momento storico che vede la crescita esponenziale sia dei social sia dei braodcaster digitali, è quanto mai importante ritrovare e comunicare il valore dello spaziodella sala cinematografica come luogo per la comunità dove sviluppare un dialogo e una visione comune. Dove poter passare del tempo insieme, accomunati dalla passione per il grande cinema, incontrare persone e non rimanere isolati dietro lo schermo di un dispositivo.



Pertanto, la Giornata si configura come momento di “orgoglio dell’esercizio d’essai” per dare un segnale forte della presenza imprescindibile e il valore(sociale, economico e culturale) che le sale d’essai apportano sul territorio e per i cittadini. Il Nuovo offirà una doppia programmazione al pomeriggio di domenica 14 ottobre alle 15.30 e 18 "L'Apparizione", nell'occasione ripartono anche "I Wonder Stories", un appuntamento mensile per poter vedere su grande schermo le storie più rivelatrici, una serie di uscite a evento costruite su misura con un approccio totalmente innovativo, in cui il film del mese è impreziosito e accompagnato da contenuti speciali che la arricchiscono. A inaugurare la stagione 2018/2019 delle Wonder Stories sarà "Renzo Piano, l'architetto della luce", l’atteso documentario diretto dal maestro del cinema Carlos Saura che ritrae il genio e il processo creativo di uno dei più grandi architetti viventi, Renzo Piano. Al Nuovo anteprima domenica 14 ottobre alle 20.30, la programmazione prosegue lunedì 15 alle 15 e 16.30, martedì 16 alle 16 e 19.30 e 17 ottobre alle 16 e 17.30. Quando cresci con l’idea che costruire è un’arte, ogni volta ti sembra di assistere a un miracolo. Così è per Renzo Piano, architetto italiano tra i più celebri al mondo, autore del Centre Pompidou di Parigi, dell’Auditorium Parco della Musica a Roma e degli edifici del New York Times. A raccontare questo genio dell’architettura è un genio del cinema, Carlos Saura. Il progetto I Wonder Stories al cinema "Il Nuovo" è realizzato in collaborazione con Biografilm Festival – International Celebration of Lives, Regione Emilia-Romagna, Unipol Gruppo Finanziario, Sky Arte HD, Radio2 e MYmovies.it.