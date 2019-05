“Re Lear” approda al teatro Civico

La Spezia - Andrà in scena questa sera alle 20.45 al teatro Civico il “Re Lear”, opera Shakespeariana interpretato da alcuni ragazzi dei licei spezzini. Da molti anni ormai Manuela Prinetto, docente di inglese del liceo Musicale Cardarelli, insieme a suo marito Francesco Mizzoni, portano avanti con dedizione il progetto teatrale Shakespeariano, che coinvolge numerosi studenti spezzini. Il percorso inizia ogni anno a ottobre e termina a maggio, con l’esibizione al Teatro Civico. L’opera che andrà in scena questa sera, sabato 25 maggio, sarà appunto “Re Lear”, tragedia che inizia con la decisione del sovrano di abdicare e di suddividere il regno tra le figlie Goneril, Regan e Cordelia.



Re Lear propone una gara: ogni figlia riceverà dei territori in proporzione all’amore che, a parole, saprà dimostrargli. In seguito a questa decisione, seguiranno una serie di discussioni e una guerra devastante. L’opera che andrà in scena sarà in parte in inglese e in parte in italiano ed è stata ridotta da Francesco Mizzoni. Lo stesso regista usa parole al miele per i suoi ragazzi e spiega così il suo rapporto con loro: "Grazie a loro non sento la mia età. Hanno dato moltissimo a me e a mia moglie. Oltre ad essere molto bravi in ambito teatrale, sono ragazzi straordinari, lavorano con passione sul progetto e si sentono coinvolti. Questo perché insegnare non si limita semplicemente all’aspetto didattico ma significa anche lasciare un segno. E la passione che mettono nel progetto, ne è la prova". L’ingresso per lo spettacolo è gratuito.