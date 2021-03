'Rammaricandoci per la bellezza della sposa', domenica la presentazione al De Terminal

La Spezia - Domenica 7 marzo alle 11.00 appuntamento al De Terminal, in Banchina Thaon di Revel alla Spezia, per la presentazione di 'Rammaricandoci per la bellezza della sposa', libro di Niccolò Re che apre la collana 'Lo Sgargabonzi presenta', edita dalla casa editrice Visiogeist. "Sarà presente l'autore - spiegano dal locale -, che dialogherà amabilmente con Renato Goretta e Gabriella Tartarini. Nella circostanza sarà possibile acquistare il libro. L'intero evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti contagio. Non mancheranno sorprese né sconti per le coppie scambiste".

'Rammaricandoci per la bellezza della sposa' è una raccolta di racconti divertenti, morbosi, crudeli, un pasto misto avventuroso e trifolato straripante personaggi, situazioni, pallonate, Boris Eltsin, Califano, partigiani, Scandinavia, Gianni Bugno. Ogni pagina è un dardo avvelenato scagliato sul carapace di una tartaruga millenaria, un masso millenario lanciato in acqua sperando rimbalzi, un neonato rinviato in tribuna da un Dino Zoff non più lucido.

'Lo Sgargabonzi presenta' è la neonata collana Visiogeist curata da Alessandro Gori, creatore della fortunata pagina 'Lo Sgargabonzi', definito da Internazionale “il miglior scrittore comico italiano”. Obbiettivo della collana è dare spazio e voce a scrittori umoristici che si svincolano il più possibile dal fine ultimo della risata, autori per i quali ridere non è lo scopo e spesso nemmeno il mezzo.