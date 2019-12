"Qui la scuola della Foce, quanti gradi in Antartide?"

La Spezia - "Che cosa mangiate e come fate a procurarvi cibo e acqua?"

"Che animali ci sono? Riuscite ad avvicinarli?"

"Che cosa state studiando, in particolare, in questa missione?"

"State registrando importanti cambiamenti climatici?"

"Che mezzi utilizzate per spostarvi sul ghiaccio?"

"Perché proprio in Antartide?"



E ovviamente... "Quanti gradi ci sono oggi?"



La curiosità degli studenti della scuola "Attilio Maggiani" di Sant'Anna viaggia veloce attraverso il ponte satellitare che porta 16mila chilometri più a Sud, nel cuore dell'Antartide. Mattinata di didattica speciale e di grande emozione per il piccolo istituto della Foce, che ha aderito al Progetto Antartide AUS (Adotta una scuola) in collaborazione con il PNRA - Programma nazionale di ricerche in Antartide, per volontà della responsabile di plesso Laura Ricco e grazie all'interessamento del ricercatore Riccardo Vagni.

Vagni fa parte dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è un veterano delle missioni al Polo Sud ed è il papà di uno degli alunni della scuola spezzina. E' uno degli scienziati che dalla base antartica "Mario Zucchelli", installata sul promontorio di Baia Terra Nova, si è messo a disposizione dei ragazzi e delle ragazze per un'ora di collegamento in diretta Skype con l'Antartide. I ricercatori hanno mostrato in diretta immagini della base e degli spazi che la circondano e hanno risposto alle tante domande e curiosità dei bambini.

La campagna italiana in Antartide è iniziata lo scorso ottobre, durerà quattro mesi e ospiterà 250 partecipanti tra tecnici e ricercatori, italiani e stranieri, a supporto di 45 progetti di ricerca, alcuni presso altre basi antartiche. Il programma Adotta una scuola ha come finalità quella di "diffondere presso il mondo della scuola la cultura scientifica antartica, sensibilizzare sui grandi temi che vengono studiati in Antartide quali salvaguardia ambientale, global change, buco dell’ozono, effetto serra".