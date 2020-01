“Quattro passi tra i borghi” torna l'appuntamento su Tele Liguria sud

La Spezia - Dopo il successo delle prime due edizioni torna, su Tele Liguria Sud “Quattro passi tra i borghi”, documentario che racconta i luoghi più belli del nostro territorio con l’obiettivo di approfondire la conoscenza storica, culturale e paesaggistica delle località in cui viviamo. Protagonisti della nuova serie i suggestivi borghi delle Cinque Terre.

Il viaggio avrà inizio lunedì 20 gennaio, alle 21.30, a Riomaggiore. La giornalista Maria Cristina Sabatini, in compagnia del sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia e di Attilio Casavecchia, studioso del territorio, ci accompagnerà alla scoperta delle curiosità del borgo.

Tra gli ospiti della terza edizione sarà presente il noto scrittore Marco Ferrari, che racconterà aneddoti e curiosità su alcuni dei più importanti personaggi dell’arte e della cultura internazionale che hanno vissuto e amato questi luoghi e la giornalista, esperta di cucina, Gabriella Molli che, in ogni puntata, ci condurrà alla scoperta dei piatti tipici del territorio.

Il progetto prodotto dall’ emittente televisiva Tele Liguria Sud, in collaborazione con Fondazione Carispezia, vede sempre la regia di Davide Morina, ideatore del format e la presenza della giornalista Maria Cristina Sabatini in qualità di conduttrice e curatrice del programma. Le riprese sono state realizzate da Davide Morina con il contributo di Paolo Carrozzi e Francesca Salvini che ne ha curato anche le sigle. Segreteria di produzione di Ginevra Masciullo. Alla colonna sonora, affidata agli allievi della classe di composizione del Maestro Andrea Nicoli, del LabMUsCont, del Conservatorio G. Puccini della Spezia, si è aggiunto il contributo musicale del compositore Fabrizio Viotti.

“Quattro Passi tra i borghi” andrà in onda ogni lunedì, alle 21.30, su Tele Liguria Sud, canale 19 per la Liguria, Canale 172 per la Toscana. In replica martedì alle 23.30 e sabato alle 22.00. Le puntate saranno visibili anche sul sito www.teleligurisud.it e sulle emittenti del gruppo Co.RA.LLO SAT.

Nel mese di marzo avranno inizio le riprese dell’ultima serie di “Quattro passi tra i borghi” dedicata alla Vallata del Vara che andrà in onda in autunno.