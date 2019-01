"Quattro passi tra i borghi" in onda per raccontare le bellezze spezzine

La Spezia - Torna “Quattro Passi tra i Borghi” la serie di documentari che racconta i borghi più belli del territorio. Al centro della seconda edizione il Golfo dei Poeti e la Vallata del Magra. Il viaggio ha inizio lunedì 7 gennaio alle 21.30, dal Golfo dei Poeti. Maria Cristina Sabatini in compagnia di Marco Buticchi, Enrico Calzolari, Daniele Ivani, Angelo Tonelli, padroni di casa d’eccezione, ci accompagnerà alla scoperta di Lerici, luogo amato da poeti, scrittori ed artisti. Il viaggio continuerà tra le bellezze del borgo di San Terenzo, per proseguire verso la Serra, Tellaro, Le Grazie e Porto Venere, fino a raggiungere alcuni dei luoghi più affascinanti della Vallata del Magra, sempre in compagnia di volti noti ed esperti del territorio.

In questa seconda edizione sarà presente anche una novità: in occasione dell’ indicazione del 2018 quale anno dedicato alla valorizzazione del cibo italiano, patrimonio culturale straordinario del nostro Paese, non mancheranno nel corso delle puntate riferimenti a tradizioni alimentari locali, come la coltivazione dei muscoli o la preparazione della scherpada, torta di verdure tipica di Ponzano superiore, alimenti gustosi ma anche scrigni di storie, radici e racconti.

Il progetto prodotto dall’ emittente televisiva Teleliguriasud in collaborazione con Fondazione Carispezia, vede sempre la regia di Davide Morina, ideatore del format e la presenza della giornalista Maria Cristina Sabatini in qualità di curatrice del programma. La colonna sonora è affidata anche in queste nuove puntate agli allievi della classe di composizione del Maestro Andrea Nicoli del LabMUsCont del Conservatorio G. Puccini della Spezia diretti dal Maestro Andrea Nicoli.

“Quattro Passi tra i borghi” andrà in onda ogni lunedì, alle 21.30, su Teleliguriasud, canale 19 per la Liguria, Canale 172 per la Toscana. In replica martedì alle 23.50 e sabato alle 21.55. Le puntate saranno visibili anche sul sito www.teleligurisud.it. e sulle emittenti del gruppo Co.RA.LLO SAT.