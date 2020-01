‘Quale Italia? Il dibattito unitario’, conferenza all'Etnografico

La Spezia - Proseguono gli incontri dedicati a L’epopea del Risorgimento al Museo Civico Etnografico ‘Giovanni Podenzana’. Venerdì 31 gennaio alle ore 17 la professoressa Rina Gambini, presidente del Centro Culturale ‘Il Porticciolo’, ripercorrerà le tappe ideologiche e rivoluzionarie che portarono alla formazione del Regno d’Italia. Attraverso le figure degli intellettuali coinvolti, si profileranno le varie posizioni che contribuirono all’acceso dibattito su quale forma dare al Paese in vista della sperata Unità nazionale. Un percorso ricco di contrasti e sfaccettature, che non deve essere trascurato per comprendere le problematiche a cui il nuovo Stato sarebbe andato incontro. Una conferenza da non perdere per la sua importanza e per il piacere di ritrovare le matrici della nostra Nazione alle sue origini. Per info: Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana”, tel. 0187727781, museo.etnografico@comune.sp.it.



Rina Gambini nata alla Spezia, ha vissuto prima a Buenos Aires e poi Milano, dove si è laureata in Filosofia all’Università Statale. Residente alla Spezia, dopo essersi dedicata all’insegnamento delle materie letterarie e delle scienze umane nelle scuole medie e superiori, ha iniziato a impegnarsi nella promozione della cultura e nella critica letteraria. Presidente, membro di giuria e organizzatore di numerosi e prestigiosi premi letterari, tra cui “Il Porticciolo”, “Città di Salò”, “Via Francigena”, “Città di Pontremoli”. Ha tenuto conferenze tematiche su autori e argomenti inerenti la letteratura e la cultura sia in Italia che all’estero (Istituto Italiano di Cultura di Vienna e Madrid) ed è presidente del Centro Culturale Il Porticciolo di cui dirige l’omonima Rivista di informazione, approfondimenti e notizie di cultura, arte e società. Ha curato molte antologie letterarie, soprattutto poetiche e tematiche, per alcune case editrici italiane allo scopo di diffondere e preservare la produzione letteraria contemporanea e stimolare l’interesse per la cultura tra le giovani generazioni. Numerosi i suoi interventi critici, sia per singole opere di autori contemporanei, sia di autori appartenenti alla storia letteraria, pubblicati su riviste e su opere monografiche.