'Possible horns': Cimino, Grondacci e Capello d Bacchus

La nuova formazione del trombettista spezzino.

La Spezia - Martedi 2 aprile alle ore 21,30, da Bacchus la casa del Jazz spezzino si esibirà il trio “POSSIBLE HORNS”, nuova formazione del Trombettista Lorenzo Cimino.



Con :

Lorenzo Cimino : Tromba, Flicorno e live electronics

Gianni Grondacci : Basso elettrico

Lorenzo Capello : Batteria





Lorenzo Cimino trombettista e compositore italiano

Si è diplomato in tromba e composizione jazz nel conservatorio della Spezia.

E’ docente di Strumento Musicale Liceo musicale



Il suo ultimo lavoro “Mondo Volato” ha ottenuto più di 100.000 stream sulla rete in solo 3 mesi

Ha effettuato docenze presso Università di Pisa, Conservatorio di Bologna, Istituto Boccherini Lucca.

Ho effettuato numerose registrazioni per conto della Rai e vinto l’audizione per Prima tromba nell’orchestra del Festival di Fermo.

Ho svolto un'intensa attività concertistica, fondando e lavorando per 10 anni l'Ensemble Giacinto Scelsi, eseguendo anche numerose composizioni in prima esecuzione assoluta, molti compositori hanno dedicato brani alla sua tromba come : Giorgio Gaslini, Luciano Chailly, Pietro Grossi, Marco Betta, Piero Luigi Zangelmi, Claudio Josè Boncompagni, Fernando Mencherini, Gaetano Giani Luporini, Giovanni Sollima, Giuseppe Bruno, Paola Ciarlantini, Andrea Nicoli, e molti altri

Ha inoltre suonato con : Lester Bowie, Giorgio Gaslini,,Tony Scott, Giuseppe Bruno, Mauro Maur.

Ha partecipato ai seguenti Festival e Rassegne: Anfiteatro Jazz (Lucca); Bologna Sogna (Bologna); Serate Musicali (Milano); in Germania Unna, Ludenscheid e Bochum per la rassegna Neue Kammermusik; Romaeuropa ; Trieste Contemporanea, Goethe Institut ; Teatro Manzoni (Pistoia); Teatro delle Erbe (Milano); Teatro del Giglio (Lucca); Teatro Comunale (Noto); Teatro Comunale (Firenze); Teatro Verdi (Pisa), Teatro Civico (La Spezia), Sconfinando (Sarzana), Teatro Pacini (Pescia), Cattedrale (Cefalù), Sirmione per La Grande Estate, Estate Spezzina, Pescara Teatro S.Andrea, Leonardi V idea Genova, Sarzana Teatro Impavidi, San Miniato (Pi) Fiera del Libro, Sestri Levante Festival Andersen, Piacenza Palazzo Farnese, Quimper (Festival de cuivre), Bari Cattedrale, Sulmona Concerti di Mezzanotte, La Spezia Notte Bianca.

In Occasione dei 100 anni del Dadaismo suona e scrive le musiche della Performance “WiTz” unico progetto italiano premiato dalla Fondazione Dada 100 di Zurigo



DISCOGRAFIA :



Voluta Musicale , Fondazione Culturale Mandralisca 1992;



Amore Pirata con Lester Bowie Ed Il Manifesto 1998;