"Porta Pia e porta a ca'", torna il teatro dialettale dei Burbugiun

La Spezia - Il gruppo amatoriale teatrale "I Burbugiun" mette in scena la solidarietà per Telethon al Centro Giovanile Dialma Ruggero della Spezia.



Divertimento per tutte le età nello spettacolo che viene proposto venerdì 4 gennaio al Dialma Ruggiero a Fossi Termi. Arrivano da Pignone I Burbugiun con la produzione di quest’anno dell’infaticabile autore, regista e animatore del gruppo Luciano Bonati: Porta Pia, sottotitolo Pia e porta a Cà: l’Italia l’è fata!, rivisitazione degli eventi che portarono all’unificazione dell’Italia.



Sono presenti i protagonisti dei grandi fatti della storia, da Pio IX a Garibaldi, dalla Contessa di Castiglione a Napoleone III, da Cavour alla spigolatrice di Sapri. Ad impersonarli sono Giovanna Simonelli, Graziella Lodola, Francesco Rossi, Pierino Moggia, Luciano Bonati, Silvano Zaccone, Milva Bella, Alberto Rossi, Luigi Mozzachiodi, Gabriella Zattera, Sabrina Particelli, mentre dietro le quinte si danno da fare Adele Giampietri e Pietro Andreani.

Si divertono a recitare e coinvolgono nel divertimento anche il pubblico, che li segue sempre con grande affetto in tutti i luoghi che toccano nella loro lunga serie di rappresentazioni concluse anche quest’anno dall’iniziativa a favore di Telethon.



Organizzano la manifestazione la Fondazione Telethon, il Consorzio Il Cigno e il Comune della Spezia in collaborazione con la Pro Loco di Pignone.



4 gennaio 2019

Porta Pia (Pia e porta a Cà: l’Italia l’è fata!)

Gruppo teatrale dialettale I Burbugiun

La Spezia – Centro Giovanile Dialma Ruggiero – Quartiere Fossi Termi - ore 21