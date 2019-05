“PolisAnalisi una clinica del sociale" la presentazione al Nuovo

La Spezia - Martedi 4 Giugno alle ore 16.30 sarà ospite con ingresso libero per tutti sarà ospite la Cinema Il Nuovo Filippo Pergola , scrittore, professore universitario, psicanalista romano che nel suo ultimo libro “PolisAnalisi una clinica del sociale” tratta temi di emergenza sociale dal punto di vista Della psicologia del profondo e quindi ci svela da dove vengono le xenofobie, i fondamentalismi, il terrorismo, la nemicalizzazione dell’altro, lo sviluppo ecosostenibile che non va , l’economia impazzita. Proponendo spunti su come si può attuare una cura del sociale come cura dello spazio di convivenza comune. Non è un politico .

Da 13 anni svolge convegni alla camera o al senato su questi temi, ma sempre come Psicanalista di cui l’ultimo a Montecitorio ha preso il titolo dal suo ultimo libro polisanalisi una clinica del sociale. Tra i suoi libri hA trovato grande successo anche “un insegnante quasi perfetto”, che parla del rapporto tra insegnanti e allievi e del teatro dell’inconscio a scuola: Ritiene che la scuola sia il nostro unico incubatore di capitale semiotico e la nostra crisalide di capitale sociale e per questo va incessantemente di scuola in scuola per seminare qualcosa di bello e generativo nelle menti degli operatori e dei ragazzi. Altro suo libro rilevante “in attesa del padre” , ritenendo la funzione Paterna fondamentale per la cura personale e collettiva .