"Piedi in scarpe bagnate", mercoledì live al Senzalisca

La Spezia - Al Senzalisca di Piazza Patroni nuovo appuntamento live con il duo composto da Alessandro Gonfiantini (Voce, Chitarra e Kalimba) e Valter Bono (Percussioni e Cajon), artisti toscani di grande carattere musicale che descrivono così, nelle parole di Alessandro, il loro progetto musicale: "Vivere e suonare per strada mi ha fatto entrare in contatto con tutte le creature che la popolano di giorno, di sera e di notte. Ho intrapreso questo percorso per bisogno, il più grande maestro che si possa desiderare, ed è stato solo molto tempo dopo che ho avvertito l'esigenza di condensare il tutto in questo mini progetto “Piedi in Scarpe Bagnate”. Una serie di brani e meditazioni musicali che si sono sedimentate viaggiando per le strade d’Italia, Slovenia, Croazia, Austria, Repubblica Ceca, Germania e Francia. Cena + concerto con menù alla carta senza sovrapprezzo. Prenotazioni allo 0187/1477201.