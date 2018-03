'Perfettamente inutile', I Pixel piazzano il disco d'esordio

La giovane band spezzina fa il grande salto dopo gli Ep e il tour. "Il titolo? Parla dell'inutilità dell'opera d'arte".

La Spezia - Lunedì 5 marzo l'Italia non avrà ancora certezze sulla ripartizione dei seggi ma senz'altro avrà il disco di debutto de 'I Pixel', giovane alternativ rock band spezzina composta da Andrea Briselli (voce, chitarra), Alex Ferri (chitarra, tastiera), Nicola Giannarelli (basso), Marco Curti (batteria). 'Perfettamente inutile', così si chiama l'album, segue due Ep ('Niente e subito' e 'Mondo vuoto') e un tour di concerti che ha portato il quartetto, tutto generosamente under 30, a suonare in giro per l'intera Penisola. 'Perfettamente inutile' è stato anticipato dal singolo 'I Sogni degli Altri', con tanto di videoclip, realizzato da Briselli e Ferri.



"Perfettamente Inutile - raccontano I Pixel -, che conta nove brani, riprende lo stile musicale dei primi lavori in studio e allo stesso tempo lo evolve, arricchendolo in ogni sua componente e sfaccettatura, dalla cura dei suoni alla qualità degli arrangiamenti".

Il titolo del disco? "Fa riferimento alla passione e alla cura che ogni artista dedica alla creazione di un’opera d’arte, piccola o grande che sia, unite alla presa di coscienza della sua 'inutilità' a livello concreto", spiegano Briselli e soci.



L'album è stato prodotto registrato e mixato da Leonardo Lombardi a La Clinica Dischi di Sarzana, che si è anche occupata della produzione assieme alla band, come accaduto anche per gli Ep.



Come procurarsi 'Perfettamente inutile'? Distribuzione digitale, da lunedì, su iTunes, Google Play e Spotify.



Tracklist



1. Se Non Adesso, Mai

2. Nuovo Amore Via Wi-Fi

3. Non So Cosa Voglio Ma Lo Voglio Adesso

4. Cuore di Scorta

5. Punti di Vista

6. I Sogni degli Altri

7. Ha-Ha-Ha

8. Carosello

9. Perfettamente Inutile



Info



'Perfettamente inutile' è stato prodotto da La Clinica Dischi e I Pixel. Registrato e mixato a Sarzana da Leonardo Lombardi presso lo studio de La Clinica Dischi. Master realizzato a Lecco presso AEMME STUDIO di Salvatore Addeo. Videoclip: Andrea Briselli e Alex Ferri. Progettazione grafica/Artwork: Andrea Benvenuti, Andrea Briselli e Alex Ferri. Promozione e distribuzione: La Clinica Dischi e Worilla-Press&Promotion.