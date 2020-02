"Per ammazzarti meglio" di Ilaria Bonuccelli, è il libro della settimana alla "Liberi tutti"

La Spezia - Venerdì 7 febbraio alle 18.30 presentazione del libro "Per ammazzarti meglio" di Ilaria Bonuccelli (Lucia Pugliese Editore-Il pozzo di Micene). Dialoga con l'autrice Beppe Mecconi. Le dodici storie di questo libro raccontano di come lo Stato contribuisca alla violenza sulle donne. Omissioni, burocrazia, negligenza, sottovalutazione, accomunano le istituzioni che non hanno saputo agire in modo appropriato nei confronti delle vittime. Un lavoro, frutto di inchieste e interviste, che ha l'obiettivo di richiamare la società all'attenzione e alla comprensione di un fenomeno in allarmante

crescita. Il libro, corredato da un'appendice, realizzata in collaborazione con la giurista Valentina Bonini dell'università di Pisa, ci informa di tante incongruenze giuridiche e delle principali novità del Codice Rosso, normativa di contrasto alla violenza di genere.



Ilaria Bonuccelli è caposervizio Regione de 'Il Tirreno' e dell’inserto Salute dello stesso quotidiano, per il quale ha svolto anche mansioni di inviato. È referente, per 'Il Tirreno', della campagna contro la violenza di genere; è giornalista investigativa e specializzata in campagne di stampa. Ha ottenuto importanti riconoscimenti: Premio Piero Passetti-Cronista dell’anno per aver condotto la migliore inchiesta giornalistica per la carta stampata in Italia nel 1996, Premio

assegnato da Unione Nazionale Cronisti italiani, Presidenza della Repubblica, Presidenza del Senato, Corte Costituzionale, Forze dell’Ordine, Fnsi. Nel 2017 ha vinto il Premio Giustolisi, targa del Senato, per l’incisiva opera svolta nella campagna che ha portato all’approvazione della legge contro il telemarketing selvaggio.