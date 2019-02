"Peccato, io non sono sorda". La presentazione in Provincia

La Spezia - Venerdì 1 marzo 2019 ore 17,30 nella Sala Consigliare della Provincia della Spezia in Via Vittorio Veneto, 2 il CIF, Centro Italiano Femminile della Spezia con il patrocinio della Provincia della Spezia e della Consulta Provinciale Femminile della Spezia presenta "Peccato, io non sono sorda!" di Tiziana Cecchinelli, Erga edizioni Interviene Maria Luisa Eguez Coordina Carla Scarsi, giornalista

Traduzione in LIS (Lingua dei segni italiana) di Laura Lo Presti.

“Peccato, io non sono sorda!” è l’autobiografia dell’autrice. È la storia di una bambina cresciuta da due madri, una udente, l’altra sorda. Appartenenti a due mondi distanti tra loro, il cui unico collegamento è lo spazio creato dal vivere assieme. Una terra di mezzo dove vivono tutti i figli udenti di genitori sordi e i famigliari di persone con disabilità. Due mondi e due modi di comunicare, con la voce e con le mani. È la storia di chi ha tentato di scappare, di chi non ha tollerato la vergogna di avere due genitori sordi, di chi non ha saputo tacere e di chi ha taciuto.

La figlia diventa donna e tre bambine sorde irrompono improvvise nel tran tran lavorativo. Impossibile resistere. Chiara, Martina ed Emma la riportano a casa, dove ha potuto recuperare il suo essere stata sorda per non sentire e non vedere le parole e gli occhi degli altri.

“Peccato, io non sono sorda!” è il racconto del cammino di una figlia mezza sorda e mezza udente. Amante della disabilità. Alla ricerca di se stessa.