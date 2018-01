"Parole su carta", dieci lezioni per imparare a scrivere con le Officine Superbi

La Spezia - Lunedì 22 gennaio alle 17 si svolgerà nella sede di Piazzale Kennedy 63, la presentazione del corso di scrittura "Parole su carta", l'iniziativa di Officine Superbi che si articolerà in 10 incontri, tra lunedì 29 gennaio e lunedì 2 aprile.

Il corso, condotto da Alessandro Ebuli, è rivolto a chi intende migliorare le proprie abilità nella scrittura ed acquisire in questo modo maggiore consapevolezza della propria capacità espressiva.

Sarà articolato in dieci lezioni, oltre ad una iniziale gratuita di presentazione, ed avranno la durata di un'ora e mezza ciascuna. In ognuna di esse tratteremo varie argomentazioni: la comprensione, attraverso la lettura e la scomposizione di parti di testi narrativi; la scrittura, di un racconto o di una parte di esso, prendendo come spunto comune, per esempio, un'ambientazione oppure un dialogo.

Sarà interessante e formativo il confronto tra i partecipanti ed il docente, nel tentativo di comprendere attraverso la propria esperienza quale possa essere l'intuizione e l'ispirazione che danno origine ad un'opera narrativa. Ogni argomento trattato sarà oggetto di attenta riflessione ed analisi.





officinesuperbi.it

Info: Alessandro Ebuli:

Cell. 347 981 2305

Mail: alessandroebuli@libero.it