"Pagine e Pensieri", Sesta Godano al Maggio dei Libri

La Spezia - La biblioteca civica "Pagine e Pensieri" di Sesta Godano realizza nel corso dell’anno numerose iniziative per coinvolgere e raggiungere la cittadinanza e la popolazione giovanile. Rinnovata anche quest'anno l'adesione al Maggio dei Libri. Il claim di questa nona edizione è "Se voglio divertirmi leggo": saranno quindi molte le occasioni per divertirsi e crescere attraverso la promozioni di occasioni di confronto con autori che a vario titolo sapranno raccontare i propri libri e la propria esperienza.



Anche per questa edizione partirà la rassegna "Viaggio nei boschi narrativi - Sei passeggiate +1" che avrà termine i primi di luglio. Saranno quindi proposti a partire da maggio sette incontri con autori per affrontare il tema della lettura come valore di cittadinanza e promuovere la buona pratica della scrittura. Come ogni anno sarà preponderante il tema del viaggio, reale o metaforico, verso lascoperta di sé; il tema viene declinato secondo i tre filoni proposti dal Centro Nazionale per il Libro che organizza la manifestazione: la lettura come strumento di benessere, la legalità, gli anniversari di scrittori illustri e il paesaggio. Da Leonardo a Bombai, fra le pagine dei libri proposti emergono storie personali, racconti, aneddoti della vita di campagna, ricerca di senso, esperienze di crescita e condivisione.



Si parte il 30 aprile, alle 21:15 presso la Biblioteca "Pagine e Pensieri", con "Il gelataio di Bombai" a cura di Manuel Bonomo. Nel centenario della nascita di Sallinger, autore del giovane Holden, si parte con la narrativa di formazione, celebrata attraverso la presentazione di un viaggio fra le identità, per trovare punti di incontro, shock e dialogo ponendo le basi di una riflessione sul contesto odierno, sull'identità culturale come processo di crescita personale e della cittadinanza. Il gelataio di Bombai racconta l'esperienza lavorativa dell'autore nel contesto di una cultura profondamente lontana e paradossalmente simile alla nostra. Tutto inizia qui in Val di Vara con una bizzarra proposta di lavoro - fare gelataio a Bombai - che Manuel, bresciano di nascita e sestagodanese per amore della Valle, coglie al volo, per non perdere poi l'occasione di scriverne al ritorno dal suo viaggio. Si termina il ciclo di eventi con l'ultimo incontro di "Sei Passeggiate + 1", il così detto incontro a sorpresa.