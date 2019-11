"Oro, luce e miele", la raccolta poetica di Gabriele Zanini

La Spezia - E' uscita in questi giorni "Oro, luce e miele" di Gabriele Zanini per Les Flaneurs Edizioni (www.lesflaneursedizioni.it/product/oro-luce-e-miele), una raccolta di liriche sognanti, luminose e malinconiche al tempo stesso. Con poche, soavi pennellate, Gabriele Zanini ci immerge negli echi della sua infanzia e giovinezza, lontane ma mai veramente perdute; nelle gioie e nelle trepidazioni del suo presente; nell’incertezza e nel timore per il futuro. Diverse stagioni della vita, ma ugualmente filtrate dall’occhio di un cantore che, in ogni dettaglio dell’esistenza – l’immensità del mare, la benedizione della pioggia, il sorriso di una figlia, un momento condiviso con una persona amata, il ricordo di chi non c’è più –, riesce a vedere (e a ritrasmetterci intatta) tutta la sfolgorante e

dolorosa bellezza dell’esistenza.



Gabriele Zanini, sposato e padre di due figli, è nato alla Spezia e ha vissuto a Parma, Bologna, Pontremoli, Trento, Bari e tra le persiane socchiuse di tutte le città che l’hanno accolto. Da anni si è trasferito in Puglia, in provincia di Bari,

dove vive con la famiglia. Con il gruppo editoriale “L’Espresso” ha pubblicato Ho vissuto, una raccolta di aneddoti e aforismi sulla vita, da cui è stato tratto l’omonimo reading. È titolare di un negozio di abbigliamento e accessori bio per

bambini.