"Origins" apre la nona edizione di Fuori Luogo

La Spezia - Continua con uno lavoro originalissimo per la prima volta in Liguria la nona edizione di Fuori Luogo, percorsi di teatro contemporaneo nel presente, progetto dell'Associazione Gli Scarti in partnership con Balletto Civile, Associazione Scena Madre e Casarsa Teatro e in collaborazione con i comuni della Spezia, Lerici, Sarzana e Santo Stefano di Magra. Il progetto vanta come maggior sostenitore la Compagnia di San Paolo ed inoltre è sostenuto dal Ministero dei Beni Culturali, Regione Liguria e in collaborazione con Reclip – Rete del Contemporaneo Piemonte Liguria e Stratagemmi – Prospettive teatrali e direzione artistica Andrea Cerri, Renato Bandoli e Michela Lucenti.



A debuttare il 31 ottobre è il collettivo catalano Agrupación Señor Serrano in una produzione dei milanesi Zona K in collaborazione con Fuori Luogo con ORIGINS (necessaria la prenotazione al 375-57 14 205) , una performance multimediale per spettatore singolo, un corto circuito narrativo dalle origini del videogioco alle origini dell’iGeneration. Una esperienza immersiva in cui incontrare gli adolescenti di oggi tramite l’uso delle nuove tecnologie. Un percorso di creazione che racconta le nostre identità - reali e virtuali – grazie al confronto tra generazioni.



In ogni città in cui il progetto è ospitato vengono realizzati laboratori volti alla creazione della performance coinvolgendo adolescenti nel ruolo di Protagonisti e utilizzando diversi strumenti come videocamere, tablet, smartphone e Oculus Quest (visori di Realtà Virtuale). Tutti questi elementi diventano lo strumento per la costruzione di una mappatura di storie inedite. ORIGINS è un progetto performativo prodotto da ZONA K (Milano) con la creazione di Codicefionda (Torino) e la supervisione di Agrupación Señor Serrano (Barcellona) in collaborazione con adolescenti di diverse città italiane. La squadra di lavoro vede la partecipazione di collaboratori che provengono da ambiti disciplinari diversi: dall’urbanistica al teatro, dall’animazione 3D al videomaking, alla collaborazione drammaturgica con un gruppo di adolescenti nel ruolo di co-autori. Fino alla consulenza drammaturgica degli Agrupación Señor Serrano (Barcellona), vincitori del Leone d’Argento per l’Innovazione 2015 alla Biennale di Venezia, riconosciuti nella scena europea per l’utilizzo di strumenti multimediali all’interno di eventi performativi.



Info: D!alma Cantiere Creativo Urbano, Via C. Monteverdi 117, La Spezia 375-57 14 205 / 0187-713264 prenotazioni@fuoriluogoteatro.it - Spettaccolo FUORI ABBONAMENTO

intero 13€ - ridotto under30 e abbonati 10€ - studenti 5€





Slot Spettatore

Ore 17 - 1^ Spettatore Ore 17.15 - 2^ spettatore Ore 17.30 - 3^ spettatore Ore 17.45 - 4^ spettatore Pausa Ore 18.15 - 5^ spettatore Ore 18.30 - 6^spettatore Ore 18.45 - 7^ spettatore Ore 19 - 8^ spettatore Pausa Ore 19.30 - 9^ spettatore Ore 19.45 - 10^ spettatore Ore 20 - 11^ spettatore PausaOre 20.30 - 12^ spettatore

Ore 20.45 - 13^ spettatore Ore 21 - 14^ spettatore

Ore 21.15 - 15^ spettatore Ore 21.30 - 16^ spettatore Pausa

Ore 22 - 17^ spettatore

Ore 22.15 - 18^ spettatore Ore 22.30 - 19^ spettatore

Ore 22.45 - 20^ spettatore

Ore 23 - 21^ spettatore