"Oltre quattromila persone in visita all'Arsenale"

La Spezia - Entusiasmo e coinvolgimento, questi i sentimenti percepiti durante le due giornate d’ autunno del Fai, fatte coincidere con le celebrazioni previste per l’anniversario dei 150 anni di vita dell’Arsenale. Oltre 4000 persone hanno varcato i cancelli d’ ingresso. Un percorso guidato che ha interessato visite a Navi militari, officine storiche che continuano il loro operato ed altri luoghi di interesse, previsto anche un passaggio nella ex Scuola Allievi Operai, allestita per l’ occasione con istallazioni di alcuni reparti operativi come quelli del COMSUBIN, MARICOGRAG e MARISTAELI LUNI.



Interessanti le mostre a cura del C.S.S.N. Livorno/La Spezia con apparecchiature tecnologiche in dotazione. “Oratori” d’eccezione gli studenti degli Istituti della Provincia che hanno dettagliato su alcune attività svolte quotidianamente dai dipendenti civili e militari. L’Arsenale ha aperto quindi le porte agli Spezzini, una occasione per ricordare il legame intimo tra la città e la Marina, una sinergia pregna di storia e tradizione. Dare la possibilita’ di visitare le nostre “case” ha simboleggiato per noi anche una apertura di intenti, forse una prematura volontà di cambiamento dettata di certo dal “fare”.



Non e’ un periodo fiorente per i dipendenti civili della Difesa ne’ per l’Arsenale in generale, sono tante le criticita’ e le difficolta’ da superare, a partire dalle mancate assunzione fino al GAP retributivo con altri Ministeri. A tal proposito la nostra organizzazione sindacale insieme alle altre presenti in Arsenale, ha avviato un confronto attivo con i vertici militari e politici. La scorsa settimana abbiamo consegnato un nostro documento al nuovo CSMM A.D. CAVO Dragone mentre nella giornata di domani e’ previsto un incontro con due Parlamentari della Commissione Difesa, Vito Vattuone e Laura Gavarini, entrambi del PD, ai quali sottolineeremo l’importanza di un intervento coordinato tra politica e F.A. A nome della FLP DIFESA si ringraziano tutti i militari e civili che con il proprio contributo hanno reso possibile la riuscita di questo evento.









IL COORDINATORE PROVINCIALE

Christian PALLADINO