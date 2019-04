"Nowhere in Africa", all'Acit inizia un nuovo ciclo

La Spezia - Venerdì 5 aprile alle 17 presso la sede ACIT in via Manin 27 inizia la rassegna "Frauenfilm - Registe", a cura della Cineteca del Goethe-Institut di Roma con la proiezione di "Nowhere in Africa" di Caroline Link tratto dal libro autobiografico di Stefanie Zweig, "Nirgendwo in Afrika". Il film, Premio Oscar per il miglior film straniero 2003, racconta le vicende di una famiglia ebrea che nel 1938 emigrò in Kenia. La natura e la gente dell'Africa e le drammatiche vicende dell’epoca vengono viste attraverso gli occhi di una bambina.



Seguirà il 12 aprile Grüsse aus Fukushima (“Fukushima, mon amour”) 2015/2016 di Doris Dörrie, storia dell’amicizia tra una giovane donna che si reca in Giappone per portare aiuto ai sopravvissuti alla catastrofe di Fukushima e un’anziana geisha. Il 19 aprile verrà proiettato Vor der Morgenröte (Prima dell’alba - Stefan Zweig in America) 2016, di Maria Schrader, dedicato alla tragica vicenda dello scrittore Stefan Zweig, il 26 aprile Ostwind (Vento dell’est) 2013, di Katja von Garnier, racconta di una ragazzina quattordicenne e della sua amicizia per il cavallo Ostwind. La seconda rassegna si chiuderà il 3 maggio con Wild (Selvaggio), 2014/2015, di Nikolette Krebitz, incredibile storia di un rapporto simbiotico tra donna e lupo. Tutte le proiezioni avverranno in versione originale sottotitolata in italiano. Ingresso libero.