“Notti al Castello”, venerdì l'esperienza del mandala in danza

La Spezia - Venerdì 30 agosto alle 21 al Castello di San Giorgio (via XVII Marzo) gli spettatori potranno partecipare e vivere l'esperienza del mandala ideato da Francesca Cavero in collaborazione con il Museo Etnografico che prevede una iniziale danza in cerchio, strumento di comunicazione universale con lo scopo di armonizzare il gruppo che tenendosi per mano, su ritmo comune, potrà sentirsi un Mandala in Movimento, in connessione con il cosmo.



Da sempre utilizzato dall’uomo per connettersi interiormente con sé stesso e canalizzare l’energia del momento, come strumento di meditazione o di preghiera, il Mandala è un disegno che si sviluppa e cresce a partire da un punto centrale. Può essere libero o codificato, dalle geometrie più svariate, trovando assonanza nella perfezione naturale di fiori, frutti, creature marine.



La danza accompagnerà tutte le fasi rituali, sacralizzando lo spazio, canalizzandone la forma che sarà realizzata collettivamente utilizzando sale marino colorato, contemplandone e celebrandone la bellezza per arrivare poi alla sua distruzione, pratica che ricorda la caducità della vita, la ciclicità dell’esistenza, il continuo fluire degli eventi.



Il vissuto resterà nel cuore dei partecipanti, ognuno con il proprio sentire.



La serata è gratuita, aperta a tutti, anche senza una precedente esperienza in danza. Si consiglia un abbigliamento comodo e si invita ogni partecipante a portare con sé un chilo di sale grosso tinto col proprio colore preferito o bianco.



Conduce l'esperienza Francesca Cavero, danzaterapeuta, attrice, Membro del Consiglio Internazionale della Danza Cid UNESCO.



Per informazioni:

Museo del Castello San Giorgio

via XXVII marzo – La Spezia

tel. 0187 751142@ museo.sangiorgio@comune.sp.it