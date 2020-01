"Non riusciamo ad accettare che il Fascismo è parte della nostra Storia"

La Spezia - Ieri, come ogni 27 gennaio da un quindicennio esatto, è stato celebrato il 'Giorno della Memoria', istituito dall'Assemblea generale delle Nazioni unite per ricordare le vittime dell'Olocausto. Ne abbiamo discusso - con qualche divagazione - con il giovane storico Tiziano Vernazza, collaboratore presso l’Istituto spezzino per la storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea, ruolo che riveste occupandosi della didattica rivolta alle scuole.



27 Gennaio, Giorno della Memoria, giorno in cui si commemora l'orrore dell'Olocausto. Una storia di quasi ottant'anni fa di cui fra pochi anni non ci saranno più testimoni diretti. Come è possibile, dal punto di vista di un giovane storico e ricercatore, operare per coltivare – non solo simbolicamente, ma traendone una lezione nel vivere quotidiano - la memoria dell'Olocausto? Quali gli errori da evitare perché il tutto non si riduca, specie col passare degli anni, a un vuoto cerimoniale?



Sono domande che spesso mi vengono fatte quando vado nelle scuole e dialogo con gli insegnanti e che, allo stesso tempo, mi pongo ogni volta che affronto l’argomento della Memoria. Le prossime generazioni vivranno una memoria dell'Olocausto senza testimoni, ossia senza la fonte primaria che possa trasmettere loro direttamente quanto è successo in passato. È necessario attuare un processo di costruzione della Memoria che parta dalla scuola e dai giovani attraverso molteplici modalità d’espressione: immagini, video interattivi, realtà aumentata, contenuti digitali facilmente fruibili e, soprattutto, un processo di lettura consapevole con i quali possiamo estrapolare un percorso del Passato epurato delle 'fake news'. Concentrarsi solo sulla cerimonia effettuata nell'anniversario di un determinato evento risulta una cosa vuota di significati, perché senza un processo di consapevolezza di quello che si va a ricordare si 'costringono' i giovani e la cittadinanza a parteciparvi come spettatori passivi, rischiando col tempo di far dimenticare o, ancora peggio, di negare quanto realmente accaduto. A tal proposito, l’Istituto Storico per la Resistenza e l’Età Contemporanea della Spezia, insieme alla Rete Isr nazionale, ha avviato in questi ultimi anni dei progetti e dei corsi di formazione in linea con la cosiddetta 'Public History': si punta alla creazione di una Storia che possa essere non solo per le persone, ma anche con le persone di tutte le età e di varia provenienza, tenendo ben presente il ruolo guida e le competenze professionali dello Storico. L’idea è quella di perseguire una cooperazione e partecipazione sempre maggiori tra tutti gli interlocutori, proprio per scongiurare la continua manipolazione della Storia e l'uso arbitrario della Memoria.



Allo sterminio ebraico sono collegate le Leggi razziali varate dal governo fascista a partire dal 1938. Furono soltanto un atroce e obbligato obolo all'alleato nazista, come spesso si sente dire, oppure un certo sentimento antiebraico era presente nella società italiana? E oggi questo sentimento c'è o è residuale e legato solo a frange estremiste?



Innanzitutto, è doveroso ricordare che l’Antisemitismo in Italia non nasce dal nulla. Esso è sempre stato un elemento presente, anche se in forma residuale, nella società italiana e ha raggiunto nella tragedia delle Leggi Razziali fasciste il suo momento più tragico. La comunità ebraica in Italia è sempre stata molto piccola rispetto ad altri Paesi europei - come la Germania - e si è spesso concentrata in grandi città come Roma, Milano e Torino. Per di più, essa si è fortemente integrata, risultando pressoché indistinguibile rispetto alla comunità cattolica. È col Fascismo che si pone l'accento su questa presunta diversità e che si persegue l'esaltazione della 'razza italica', arrivando a escludere e a perseguitare la comunità giudaica ben prima del 1938, col famoso Ventennio. Uno dei massimi esperti in materia, il prof. Michele Sarfatti, ha evidenziato egregiamente la questione: le Leggi Razziali rappresentano l’estrema, ma ineluttabile, conclusione di un regime come quello Fascista che opera in parallelo - e non in subalternità - a quello Nazionalsocialista di Adolf Hitler. È giusto ricordare che, nonostante le Leggi Razziali vengano temporalmente dopo i provvedimenti presi in Germania sulla razza (1935), la loro attuazione dal 1938 al 1945 ha comportato un numero molto elevato di deportati ebrei per motivi razziali, persino maggiore rispetto al resto d'Europa. Liliana Segre sottolinea sempre e rimarca, nonostante siano passati 82 anni, che ancora più dell'azione Fascista è stata l’indifferenza del resto della popolazione, che non può essere identificata come interamente fedele al regime, ad averla profondamente colpita".



Non crede che le Leggi razziali, assieme all'alleanza con la Germania nazista e all'entrata in guerra al fianco della stessa, spesso siano usate come 'punto di caduta' comune per la condanna del Fascismo? Del resto – a proposito, che ne pensa? - pare che ancora oggi il Ventennio goda di simpatie, magari appunto depurato da Leggi antiebraiche e abbraccio alla guerra hitleriana, come se una dittatura non possa né debba essere condannata in quanto tale.



Il Fascismo ha perseguito sin dalle sue origini la guerra come fine ultimo e l'ha ampiamente esaltata nel corso del Ventennio. Perciò, dichiarare che gli unici errori di Mussolini o del Fascismo siano stati l’entrata in guerra a fianco di Hitler e le Leggi Razziali significa non vedere come il Ventennio abbia formato e volutamente indottrinato la popolazione italiana a pensare che la 'guerra degli italiani' fosse necessaria e che la 'protezione dell'italiano' dovesse passare dalla superiorità dello stesso rispetto alle popolazioni degli altri Paesi, specialmente quelli mediterranei. Il tutto entro una logica di 'piccola potenza', non potendo concretamente competere con Francia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti e URSS. Le simpatie verso un regime di Stato totalitario o verso una dittatura nascono spesso in virtù del fatto che si ritiene che in questi vi siano regole ben rispettate e più ordine rispetto a un Paese democratico, non avendo presente la censura che viene attuata, la grande corruzione, le incarcerazioni, il confino e la totale mancanza di libero pensiero, che ha impedito anche a uomini non di sinistra di rimanere in Italia. È necessario uscire dalle esemplificazioni dei fatti e cercare porre in antitesi netta la Democrazia rispetto alla Dittatura.



In un recente dibattito a tema Resistenza e Liberazione, il suo collega 'superstar' Barbero ha di fatto parlato dell'impossibilità di una 'memoria condivisa', una definizione che non è infrequente ascoltare. Quale è la sua opinione su questo concetto? Puntare alla costruzione di una memoria condivisa su Fascismo, Resistenza e Liberazione è uno sforzo vano e magari nemmeno necessario?



Ricordo abbastanza bene che il prof. Barbero, in uno dei suoi interventi al Festival della Mente a Sarzana, ha espresso cosa possa essere per lui la “Memoria Condivisa”. Vorrei riprendere il suo pensiero, che in parte condivido: egli evidenzia come in Italia non si sia riusciti a metabolizzare il periodo del Fascismo perché esso ha tutt’ora delle ripercussioni sulla politica e sulla storia italiana, scollando - a seconda dell’uso politico che se ne fa - l’italiano dal Fascista in due entità ben distinte e non conciliabili. Purtroppo, la questione è seriamente complicata e anche quando parliamo di Partigiani e Liberazione: molti pensano che si tratti di una 'festa' della sinistra e di una parte vincitrice rispetto ad una perdente. Il primo obiettivo del processo di costruzione della Memoria Condivisa è proprio quello di correggere questo errore. In secondo luogo, molti Storici sostengono che la Memoria Condivisa non debba essere una forma di Memoria Collettiva, cioè una ricostruzione del passato in base alle esigenze e alle aspettative del presente, alias dei membri del gruppo. È mia opinione che la grande differenza tra l’Italia e la Germania sia la seguente: mentre quest’ultima ha cercato di interrogarsi su come costruire una Memoria Condivisa in uno Stato democratico, noi viviamo ancora 'inestricabilmente legati' al conflitto perché non riusciamo accettare che il periodo Fascista, per quanto buio e da non ripetere, rappresenti una parte della nostra Storia. La condivisione della Memoria deve partire dalla consapevolezza che quel periodo 'è stato' e dobbiamo sempre averlo presente senza nasconderlo poiché viviamo e siamo cresciuti in uno Stato democratico che è, nelle sue leggi e nella sua impalcatura costituzionale, esplicitamente Antifascista.