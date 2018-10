“Non è mai troppo tardi...” chiude con Massimo Donà e Gian Battista Canova

La Spezia - Domani, mercoledì 3 ottobre, la Mediateca Regionale “Sergio Fregoso” (in via Firenze n. 37) ospiterà gli ultimi due incontri della rassegna “Non è Mai Troppo Tardi…”, protagonista uno scanzonato ed ironico Dario Vergassola nella veste del “ripetente” a lezione da personaggi celebri del mondo culturale. Alle ore 17.00 appuntamento con il Professor Massimo Donà, docente di Filosofia dell’Università “San Raffaele” di Milano. Alle 21 si chiude con la lezione di Cinema a cura del critico Gian Battista Canova, docente e Pro Rettore presso lo IULM di Milano.



MASSIMO DONA’

Musicista, professore ordinario di Filosofia Teoretica presso l’Università “San Raffaele di Milano, Dopo essersi laureato con Emanuele Severino presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Venezia, inizia a pubblicare diversi saggi per riviste e volumi. A partire dalla fine degli anni Ottanta collabora con Massimo Cacciari, in qualità di cultore per la materia, presso la Cattedra di Estetica dello IUAV (Venezia). Negli anni Novanta ha fondato, con Massimo Cacciari e Romano Gasparotti, la rivista “Paradosso”.



GIAN BATTISTA CANOVA

Professore ordinario di Storia del cinema e Filmologia, nonché Pro-Rettore Vicario, Pro-Rettore con delega alla Didattica alla Comunicazione e agli Eventi presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano. Laureato in Lettere Moderne all’Università di Milano, fondatore e direttore del mensile di cinema e spettacolo “Duel” (ora Duellanti), è stato critico cinematografico per la Repubblica, Sette del Corriere della sera e la Voce di Indro Montanelli. Ha collaborato con Bianco & nero, Letture, Segnocinema, Rolling Stone e Vogue e da oltre dieci anni è titolare di una rubrica di cinema e economia sulla rivista Economia & Management edita dalla SDA Bocconi. Collabora con il Domenicale de “Il Sole 24 Ore”.