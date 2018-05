"Non c'è due senza tre" diverte il pubblico del Dialma Ruggiero

La Spezia - Reduci dal successo di "Pablo luci e ombre" le “ragazze di Picasso”, guidate dalla regista Fabrizia Fazi e sotto l’egida dell’Associazione Nadar, sono nuovamente scese in campo domenica scorsa alla Dialma Ruggero, presentando questa volta una commedia divertente e ironica, incentrata sulle contraddizioni della coppia a tutte le latitudini e le sue imprevedibili conseguenze: "Non c'è due senza tre", tre atti unici, ognuno dei quali liberamente tratto da commedie di autori famosi quali Sabatino Lopez, Edoardo Sanguineti e Achille Campanile.



Ha rotto il ghiaccio "Daccapo", forbito dialogo tra due fidanzatini snob (Eleonora Landi e Filippo Cornetto) dopo un periodo di lontananza, tutto volto a dimostrare l’assenza di gelosia che invece emerge palpabile dalle loro parole “mascherate” ma non troppo.



Secondo atto: "Intervista a Francesca da Rimini", una telefonata tra il paradossale e il surreale tra un interlocutore anonimo che crede di parlare con l’amata Francesca mentre invece ha per sbaglio contattato una escort di Rimini (interpretata da una inedita Fabrizia Fazi).



E infine "Il mio cavallo di battaglia", commedia degli equivoci e del sarcasmo, culminata in una lite poco nobile (e per un davvero futile motivo) tra la Baronessa (Nives Rabà) e il Barone (Etrusco Catozzi), costretti a chiamare gli avvocati (Eleonora Landi e Mattia Renesto), prima che l’arrivo del Grande Tenore Waliewsky (Filippo Cornetto) non riporti, a suo modo, la pace. Bravissimi anche “il maggiordomo” Battistina (Marina Luna Pesalovo) e la Contessa amica ma “fomentatrice” (Greta Cavallo).



Insomma: una commedia davvero piacevole, ricca di colpi di scena, dove oltre al valore indiscusso del copione un ruolo importante ha avuto la comicità e la mimica facciale e corporea dei protagonisti, conclusasi tra l’ilarità e gli applausi del pubblico intervenuto numeroso.