"Nomad: In cammino con Bruce Chatwin” al cinema Il Nuovo

La Spezia - "Nomad: In cammino con Bruce Chatwin”, diretto dal maestro del cinema tedesco Werner Herzog, dedicato all'amico e grande scrittore e viaggiatore Bruce Chatwin, approda in esclusiva al Cinema Il Nuovo. Le date da segnare in agenda sono quelle del 19, 20 e 21 ottobre 2020. (Lunedì 19 ORE 21.00, martedì 20 ORE 19.00. mercoledì 21 OTTOBRE ORE 19.00

Raccontato con l'inimitabile stile di Werner Herzog – ricco di personaggi e incontri memorabili – il film è la storia su una visione artistica personale e condivisa. Il desiderio, sia dello scrittore che del regista, di cercare approfondimenti sull'esperienza umana attraverso l’impulso a vagare ed esplorare – e in luoghi e comunità ai margini.La vita di Chatwin è anche la storia di un’ossessione: l’orrore di stare fermi. Nei suoi libri “In Patagonia” e “Il viceré di Ouidah” si sente il desiderio per le terre perdute. In “Sulla collina nera” e “Utz”, l'irrequietezza è una risposta alla tirannia della vita domestica.

L'idea di “irrequietezza” è un tema centrale del film: la ricerca di Werner Herzog per capire il suo amico, la cui instancabile indagine era sulla natura del bisogno di vagare per l’umanità e come quel desiderio ci abbia plasmato tutti. Tale è l’ammirazione per la scrittura di Chatwin che Herzog insiste molto sul fatto che i suoi studenti di cinema debbano leggere le sue opere come fonte d’ispirazione. In questo film, Herzog non ripercorre solo le avventure e i viaggi di Chatwin ma torna alla sua scrittura, leggendo alcuni estratti dei suoi romanzi mentre attraversa i paesaggi che li hanno ispirati.

Il film contiene anche materiale d'archivio dello scrittore ed è stato realizzato in coincidenza con il 30° anniversario della sua morte, avvenuta a Nizza il 18 gennaio 1989.