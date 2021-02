"Nati per Leggere? Mamma Lingua", la biblioteca Beghi aderisce al progetto

La Spezia - La Biblioteca “Beghi” della Spezia partecipa al progetto, promosso del Sistema Bibliotecario Urbano e dalla cooperativa Socio culturale, “Nati per Leggere? Mamma Lingua”. Progetto volto a diffondere il concetto di integrazione per le realtà straniere del territorio. Si tratta di un'occasione per far scoprire ai bambini italiani che esistono lingue differenti dalla propria, affinché si sentano cittadini del mondo, e al tempo stesso è un'opportunità per valorizzare la lingua madre dei bambini con genitori stranieri. Il progetto si rivolge alla fascia d’età 0-6 anni delle comunità straniere del nostro territorio, considerando che il riconoscimento delle diverse lingue d’origine e delle diverse situazioni di bilinguismo costituisce il mondo più efficace per favorire l’apprendimento dell’italiano e migliorare l’integrazione.



La biblioteca pubblica è un organismo che garantisce l'accesso a ogni tipo di informazione a tutti i cittadini "senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua e condizione sociale" e promuove in tutte le fasce di età l'interesse, l'abitudine e la passione per la lettura e per la conoscenza. Leggere ad alta voce ai bambini fin dalla più tenera età è un’attività molto coinvolgente che rafforza la relazione adulto-bambino. I pediatri indicano che la lettura insieme durante i primi 3 anni di vita è la cosa più importante che i genitori possono fare per preparare il bambino alla scuola e per favorire lo sviluppo dell'immaginazione. Per informazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca Beghi inviando una mail a: biblioteca.beghi@comune.sp.it oppure telefonando 0187/727885