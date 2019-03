"My Hero Academia The Movie-Two Heroes", il manga-fenomeno torna al Nuovo

La Spezia - Dopo il grandissimo successo in soli due giorni con più di 33.000 spettatori, "My Hero Academia The Movie-Two Heroes" torna in replica nazionale al Nuovo della Spezia, soltanto sabato 30 e domenica 31 marzo alle 15. All Might e gli altri eroi vi aspettano nel travolgente lungometraggio di Kenji Nagasaki. Non mancate!

Scritto e disegnato da Kohei Horikoshi a partire dal luglio 2014, è il manga che sta rapidamente assurgendo a nuovo fenomeno mondiale, tanto da essere avvicinato a pietre miliari come Dragon Ball, Naruto, One Piece. Con 211 capitoli usciti ogni settimana e i primi 200 raccolti in 21 volumi, è uno dei manga più venduti del mondo, edito in Giappone da Weekly Shonen Jump (Shueisha) e in Italia da Edizioni Star Comics, con 16 volumi già disponibili. Dal manga sono nate così tre serie animate con 63 episodi totali -che in Italia sono visibili, sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit) dove hanno raccolto oltre 4 milioni di visualizzazioni- mentre lo scorso autunno è uscito anche il videogame “My Hero One’s Justice”.