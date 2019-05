'Mr.Ò' sul palco del Civico per beneficenza

In scena la compagnia de 'I semplici sognattori'.

La Spezia - Venerdì 24 maggio alle 20.45 al Teatro Civico della Spezia, andrà in scena commedia scritta e diretta da Maurizia Riccolbaldi “Mr.Ò” e a portata sul palco del Civico dalla teatrale “I semplici sognaTTori”. Uno spettacolo che ha avuto il patrocinio del Comune della Spezia e realizzato grazie al supporto della Pubblica Assistenza, di Nippo vini Fantini – Veloclub Bottagna, Telethon e Ambulatorio di strada e Mille Motivi La Spezia.



Il ricavato della sera sarà devoluto in beneficenza per sostenere alcune importanti iniziative quali la “pedalata della solidarietà” organizzata da Nippo vini Fantini – Veloclub Bottagna , il progetto di ricerca di Telethon, e l’ambulatorio di strada che sta portando avanti il progetto “se non puoi ti vengo io” che vuole dare aiuto sanitario alle persone più fragili.



Inoltre nella foyer del Teatro Civico la sera sarà allestita una mostra fotografica di Elisabetta Neri e a fine serata sarà organizzata una lotteria di beneficenza.



La compagnia teatrale de ‘I semplici sognaTTori’ nasce come compagnia amatoriale nel 2014 per desiderio di Maurizia Riccobaldi che ne assume la regia ed esordisce nell’estate del 2016 a Manarola con Paolo Paterno, Mario Italia, Chiara Giordano, Elisabetta Neri, Franca Rapallo e la stessa Maurizia Riccobaldi con la commedia "Tre, Il numero perfetto".



Nel marzo 2018 la compagnia porta nuovamente in scena “Tre: il numero perfetto" presso diversi teatri spezzini compreso il prestigioso Teatro Civico della Spezia all’interno di una serata di beneficienza organizzata dalla Pubblica Assistenza della città in collaborazione con l’attore spezzino Etrusco.



Nel frattempo si aggiungono alla compagnia la giovanissima Denise Pisani, nonché Annette Riccobaldi e Raffaele Praia che affiancheranno gli attori "storici" nella nuova commedia brillante in tre atti dal titolo "MR.O'" dove il teatro è il protagonista di questa storia e il palcoscenico è la sua casa.



Una compagnia modesta e alquanto scalcinata dove scontri, discussioni, rivalse dei protagonisti sono all’ordine del giorno, ma con l’unica e comune aspirazione di portare in scena un grande spettacolo.



I personaggi? Una contessa decaduta, un’improbabile soubrette, una svampitella, un mattacchione, una giovane alle prime esperienze, un ansioso e una regista che cerca disperatamente di tenere unito il gruppo per arrivare alla messa in scena del malaugurato spettacolo. Una storia comune che si accende di interesse quando accade un evento oscuro.



Ed ecco che la suspense ed il mistero fanno da padroni e la vicenda diventa man mano sempre più intrigante fino a concludersi nella scena finale dove la realtà si confonde con la finzione e il sogno con la realtà. “Ma qual è la finzione e qual è la realtà?” sarà la domanda della regista. La risposta rimarrà sospesa tra le note finali dell’unico piccolo grande spettacolo di una anonima e incomparabile compagnia.



Il costo dei biglietti e 13 euro prezzo intere e 8 ridotto



Info e biglietti: Botteghino Teatro Civico via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00.