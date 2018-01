`Morto Stalin se ne fa un altro`, al cinema l´attesa black comedy

Arriva anche alla Spezia, cinema Controluce Don Bosco, il film scritto e diretto dal genio della satira Armando Iannucci.

La Spezia - Da giovedì 11 gennaio arriva nei cinema liguri "Morto Stalin, se ne fa un altro" (Francia, Stati Uniti/2017/106’), tagliente commedia nera scritta e diretta da Armando Iannucci (The Thick of It, In the Loop, Veep – Vicepresidente incompetente) e interpretata da un cast stellare che racconta in toni tragicomici i primi giorni all’indomani della morte di Stalin e le lotte al potere che ne sono scaturite. Il film, di cui sono state recentemente annunciate le nomination a ben due BAFTA (gli Oscar del Cinema e della Televisione Britannici), quello per il miglior film di produzione britannica e quello per la migliore sceneggiatura non originale, sarà programmato a Genova (UCI Cinemas Fiumara), La Spezia (Cinema Controluce Dob Bosco) e Savona (Cinema Nuovofilmstudio, dal 12 gennaio).



Nella notte del 2 marzo 1953, c’è un uomo che sta morendo. Non si tratta di un uomo qualunque: e` un tiranno, un sadico, un dittatore. E` Josif Stalin, il Segretario Generale dell’Unione Sovietica (che forse in questo momento si sta pentendo di aver fatto rinchiudere nei Gulag tutti i medici più capaci…). E` li` lì, non ne avrà ancora per molto, sta per tirare le cuoia... e se ti giochi bene le tue carte, il suo successore potresti essere tu! Dal genio di Armando Iannucci una travolgente commedia nera, una satira sul potere e il totalitarismo con un formidabile cast internazionale: Steve Buscemi (Le iene, Fargo) è il pragmatico Khrushchev; Michael Palin (membro dei Monty Python) il fedelissimo Molotov; Jeffrey Tambor (Una notte da leoni, Arrested Development) interpreta il confusionario vice di Stalin, Malenkov; Jason Isaacs (la saga di Harry Potter, Star Trek: Discovery) l’implacabile generale Zhukov; Simon Russell Beale (Penny Dreadful) è il mefistofelico capo dei servizi segreti Beria e Olga Kurylenko (007 - Quantum of Solace) la pianista dissidente Maria Yudina. Liberamente ispirato alla graphic novel "La morte di Stalin" di Fabien Nury e Thierry Robins pubblicata in Italia da Mondadori.