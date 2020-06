"MioCinema", la piattaforma per guardare film e sostenere le sale cinematografiche

La Spezia - MioCinema è la piattaforma per vedere i film da casa e sostenere la tua sala cinematografica preferita: il nuovo La Spezia-Astoria Lerici- Garibaldi Carrara.

Le sale si sono infatti riunite nella piattaforma digitale per essere al fianco del pubblico in questo momento critico di chiusura. Non solo: MioCinema proseguirà il suo cammino anche dopo l'emergenza proponendo film ricercati, incontri con gli autori, documentari e molto altro.



Come funziona Al momento dell'iscrizione, del tutto gratuita, MioCinema richiederà di scegliere la sala di riferimento acquistare o meno. Quando si acquista, Il film rimane a disposizione nel carrello per un mese e da quando si clicca “play” si hanno 48 ore per vederlo o rivederlo. È possibile scegliere il film in versione originale con i sottotitoli in italiano o nella normale versione doppiata.



Programma:



Giovedì 4 giugno



Ore ( Non stop) DOPO IL MATRIMONIO

Venerdì 5 giugno

Ore ( Non stop) DOPO IL MATRIMONIO

Sabato 6 giugno

Ore ( Non stop) DOPO IL MATRIMONIO

Ore 21.00 18 REGALI Il film è presentato in diretta dal Regista Francesco Amato e dagli attori Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo. A dialogare con loro la giornalista e critica Anna Maria Pasetti.

Domenica 7 giugno

Ore ( Non stop) DOPO IL MATRIMONIO

Ore ( Non Stop) 18 REGALI

Lunedì 8 giugno

Ore ( Non stop) DOPO IL MATRIMONIO

Martedì 10 giugno



Ore ( Non stop) DOPO IL MATRIMONIO

