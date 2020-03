"Marriage Story", Scarlett Johansson in lingua originale al Nuovo

La Spezia - Continua la proposta del film in lingua originale con sottotitoli in italiano, il Nuovo La Spezia (LUNEDI 9 MARZO ORE 19.00, MARTEDI 10 ORE 15.30, MERCOLEDI 11 MARZO ORE 14.45) porta in sala Scarlett Johansson e Adam Driver protagonisti in “Storia di un matrimonio” con il recente premio Oscar a Laura Dern per la migliore attrice non protagonista. Uno straordinario film presentato all'ultimo festival di Venezia. "Marriage story" (titolo originale), racconta di un matrimonio che va in pezzi con le conseguenze che ne derivano, ma è anche una molto sentita e ben tratteggiata storia sulla forza che un matrimonio porta, anche andando in frantumi, alle persone che si erano unite.

Baumbach dirige con raffinatezza, cura geometrica e stile pungente la sua opera più matura, ambiziosa e malinconica, mettendosi a nudo e sfidando le convenzioni. Per merito di una sceneggiatura equilibrata, ben scritta, solida e ricca di sequenze e dialoghi efficaci, incalzanti, sinceri, la pellicola indaga nelle psicologie e nelle dinamiche di un amore al capolinea, di un divorzio che tira fuori il peggio da un uomo e una donna. E lo fa con una naturalezza impressionante nella sua crudezza, che sembra richiamare alcuni momenti della filmografia di Ingmar Bergman.