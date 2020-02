"Ma quale amore?", in Piazza Verdi contro la violenza di genere

La Spezia - In occasione delle celebrazioni di “San Valentino”, il 14 febbraio prossimo, la Questura della Spezia, nell’ambito della Campagna permanente della Polizia di Stato di informazione e sensibilizzazione contro la violenza di genere denominata “Questo non è amore”, ha programmato un incontro in Piazza Verdi, dalle 9 alle 18, per informare e coinvolgere la cittadinanza. Un’equipe multidisciplinare, composta da operatori specializzati della Polizia di Stato,

presenti con un gazebo e da rappresentanti di varie associazioni femminili di volontariato ed enti da sempre attivi su questo fronte, sarà a disposizione della cittadinanza. Nel “punto informativo” verrà diffuso un pieghevole appositamente realizzato dal Servizio Centrale Anticrimine di Roma quale utile strumento di informazione sul fenomeno e, soprattutto, sulle misure di tutela delle vittime.



Nella circostanza, le stesse potranno mettersi in ed indirizzate verso un percorso sicuramente difficile, ma utile a riconoscere e fronteggiare i segnali di pericolo, in modo da non subirli, in solitudine e con rassegnazione, ma affrontarli con consapevolezza e sicurezza. Al presidio, che ha avuto ieri un prologo con l'incontro all'istituto Fossati, è prevista la partecipazione di numerosi studenti di Istituti Scolastici della Spezia che si alterneranno nei seguenti orari: alle 9 una classe dell’Istituto Comprensivo I.S.A. 5 - Scuola Media “A.Frank” presenterà ed illustrerà alcuni disegni già realizzati per iniziative inerenti la tematica in argomento; alle 11.30 flash mob di alcuni studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale “Fossati-Da Passano” che eseguiranno un balletto a tema, accompagnati dall’insegnante di Scienze Motorie Prof.ssa Di Re; alle 16 una classe dell’Istituto Comprensivo I.S.A. 1 - Scuola Media “J.Piaget” presenterà ed illustrerà alcune opere artistiche già realizzate per iniziative inerenti la tematica in argomento.