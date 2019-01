"M.I.A. La cattiva ragazza della musica" al cinema "Il Nuovo"

La Spezia - Da domenica 20 a mercoledi 23 gennaio il cinema "Il Nuovo" presenta l’anteprima in versione originale sottotitolata di "M.I.A. – La cattiva ragazza della musica", il nuovo film di Steve Loveridge premiato al Sundance Film Festival con il premio speciale della Giuria. Nel documentario che ha stregato il Sundance Film Festival e la Berlinale, Steve Loveridge racconta l’incredibile scalata al successo della popstar M.I.A, una fra le artiste più interessanti del panorama contemporaneo. La rapper britannica di origini tamil che ha duettato con Madonna (Give Me All Your Luvin) nel 2009 ha ottenuto una candidatura agli Oscar per la migliore canzone con il brano "O… Saya" dalla colonna sonora del film "The Millionaire".



“Ho sempre bisogno di portare le storie di migranti nel mio lavoro perché sto cercando di dargli un senso. Ci usano come capri espiatori per la Brexit, per costruire un muro, ma la gente si è sempre mischiata, mescolata, spostata. E per questo motivo accadono cose interessanti”. M.I.A. ha sempre avuto un solo desiderio: esprimersi. Nel film Loveridge racconta il viaggio della piccola Maya, dall’infanzia nello Sri Lanka alla trasformazione nella popstar M.I.A.



Ispirata dalle sue origini e dal suo originale percorso di vita, Maya ha dato vita a un’identità composita caratterizzata da mashup, taglia e incolla e commistioni che trae ispirazione da ogni tappa del viaggio personale: uno sketchbook sonoro che unisce punk, ritmi hip-hop e la voce della gioventù multiculturale: “Non sai se uno di quei bambini avrà uno stereo 505 e un microfono e diventerà Michael Jackson, chissà”.



Senza mai cedere ai compromessi, Maya punta la sua cinepresa e riprende le numerose battaglie intraprese contro l’industria musicale e i mass media, mentre il suo successo cresce e la incorona tra le artiste più anticonvenzionali e provocatorie del panorama artistico musicale odierno. Fra politica tamil, immigrazione, ingiurie e giacche fluo, è l’artista stessa a dipingere la sua favola con colori sgargianti, restando coerente con le sue tante contraddizioni. E sussurrando, con sguardo accattivante: “Live fast, die young… bad girls do it well!”. Orario spettacoli domenica 21,15, lunedì 19.15, martedì 18.15, mercoledì 18.15.